Audi A3 Sportback TFSI e: la nuova premium compatta plug-in

Audi presenta la rinnovata A3 Sportback TFSI e, leader indiscusso nel segmento A premium plug-in e modello PHEV più venduto in Italia. Con un’evoluzione tecnologica significativa, questa nuova versione si distingue per le sue prestazioni elevate e un’efficienza migliorata, posizionandosi ai vertici della categoria.

Al centro del rinnovamento c’è il nuovo motore 1.5 TFSI evo2, che sostituisce il precedente 1.4 TFSI. Si tratta di un motore turbo a iniezione diretta di benzina, progettato con il ciclo Miller per ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni. Questo motore è abbinato a un potente motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM), che ora raggiunge una potenza di 116 CV rispetto ai 109 CV della generazione precedente.

La batteria ad alta tensione è stata notevolmente potenziata: con una capacità di 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), quasi il doppio rispetto al modello precedente, l’autonomia elettrica raggiunge i 141 chilometri WLTP. Questo aumento di autonomia, reso possibile anche dal sistema di recupero energetico derivato dai modelli full electric Audi, rappresenta un punto di riferimento per la categoria. La frenata elettroidraulica permette al motore elettrico di recuperare energia durante le decelerazioni lievi, frequenti nella guida quotidiana.

Per la prima volta, Audi introduce la ricarica in corrente continua (DC) per un modello plug-in hybrid, con potenze fino a 50 kW. In meno di 30 minuti, è possibile portare la batteria dal 10% all’80% della sua capacità, un valore eccezionale nella categoria. La ricarica in corrente alternata (AC) arriva ora fino a 11 kW, riducendo il tempo di ricarica completo a 2,5 ore.

La nuova A3 Sportback TFSI e è disponibile in due varianti di potenza: la 45 TFSI e e la 40 TFSI e. Nella versione 45 TFSI e, la potenza complessiva è di 272 CV con una coppia di 400 Nm, che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi e una velocità massima di 237 km/h. La variante 40 TFSI e, invece, offre 204 CV e 350 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e raggiungendo una velocità massima di 225 km/h. Entrambe le versioni hanno una velocità massima di 140 km/h in modalità elettrica e sospensioni specifiche tarate per una guida più sportiva.

L’Audi A3 Sportback TFSI e si distingue anche per il suo design muscolare e dotazioni digitali avanzate. La versione 45 TFSI e S tronic, disponibile nella configurazione S line edition, presenta finiture total black per il single frame, i dettagli lungo i paraurti, le calotte degli specchietti laterali in nero, cristalli posteriori oscurati e pinze freno rosse parzialmente celate dai cerchi in lega da 18 pollici.

Audi A3 Sportback 40 TFSI e S tronic sarà disponibile negli allestimenti Business e Business Advanced con un prezzo di partenza di 48.400 euro. Per la versione top di gamma, la 45 TFSI e S tronic in allestimento S line edition, il listino parte da 52.500 euro.

Le varianti plug-in sono attese nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025, seguite successivamente dal debutto dell’Audi A3 allstreet plug-in.