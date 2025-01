Audi e Madonna di Campiglio: 12 anni di partnership per un futuro sostenibile

La collaborazione tra Audi e Madonna di Campiglio raggiunge un importante traguardo, celebrando dodici anni di partnership. Questa relazione si è consolidata nel tempo come un modello innovativo di cooperazione, estendendosi a tutti gli attori del territorio per proteggere e valorizzare l’ecosistema locale. Madonna di Campiglio è stata la prima località alpina su cui Audi ha scelto di sviluppare un modello di partnership basato su valori condivisi come la sostenibilità, l’attenzione per l’ambiente e il rispetto per l’equilibrio tra uomo e natura.

Un elemento centrale di questa sinergia è il Mountain Progress Lab, un progetto pionieristico che punta alla rigenerazione del territorio, promuovendo una nuova visione delle relazioni tra uomo e natura, con un focus sulla mobilità sostenibile. Madonna di Campiglio si configura così come un vero e proprio laboratorio ambientale, dove vengono applicate misure scientifiche e innovative per la tutela del patrimonio naturale, superando il tradizionale ruolo turistico.

Il progetto prevede il coinvolgimento di diversi partner, tra cui l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Trentino Marketing, l’Università di Trento e H-FARM, con l’obiettivo di creare consapevolezza ambientale e sviluppare soluzioni innovative. Uno dei risultati più rilevanti è la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale composto da 44 sensori distribuiti tra stazioni fisse e mobili. Le stazioni mobili, montate su Audi Q4 e-tron full electric, hanno percorso oltre 10.000 chilometri lungo le ecoruotes definite dal territorio, raccogliendo dati ambientali geolocalizzati in modo dinamico.

Un punto di riferimento per la mobilità elettrica è lo Smart Hub, un luogo multifunzionale che combina smart working e ricarica elettrica grazie alla stazione ad alta potenza Ewiva da 100 kW. Questo spazio rappresenta un simbolo tangibile del cambiamento verso una mobilità più sostenibile e accessibile.

I dati raccolti, analizzati grazie all’intelligenza artificiale, hanno fornito informazioni preziose per il miglioramento del territorio. Oltre due milioni di dati ambientali hanno dimostrato che la qualità dell’aria a Madonna di Campiglio è buona, anche durante i periodi di alta affluenza turistica. Tuttavia, la località ha scelto di intervenire ulteriormente per migliorare la situazione già positiva, concentrandosi su aspetti come la riduzione delle polveri sottili e del particolato atmosferico.

Tra le prime azioni avviate, l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio sta migliorando la viabilità verso il Rifugio Patascoss e sta implementando un sistema di mobilità alternativa. Durante l’estate 2025, un parco di veicoli elettrici permetterà ai visitatori di lasciare l’auto all’ingresso del paese per raggiungere il centro, riducendo così l’impatto ambientale.

Il progetto Mountain Progress Lab continua a rappresentare un esempio di innovazione e sostenibilità, con Madonna di Campiglio protagonista di un cambiamento che unisce tecnologia, scienza e tutela dell’ambiente. Audi, come partner strategico, conferma il suo impegno per un futuro in cui progresso e natura possano convivere in armonia.