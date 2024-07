Audi F1 Project: Mattia Binotto al vertice del programma Formula 1

Audi procede a pieno ritmo in vista del debutto nella massima serie dell’automobilismo sportivo. Nell’ambito dell’acquisizione totale della holding Sauber AG e del relativo riallineamento della struttura operativa e sportiva, viene rinnovata la gestione del futuro Factory Team Audi. Dal 1 agosto, Mattia Binotto, già Direttore Tecnico e Team Principal in Formula 1, entrerà a far parte del progetto Audi F1 e ne assumerà la guida a Hinwil.

In futuro, Mattia Binotto sarà Chief Operating e Chief Technical Officer di Sauber Motorsport AG con la responsabilità della gestione operativa e dei successi sportivi della squadra corse. Mattia Binotto riferirà al Board di Sauber Motorsport AG.

La scelta di Mattia Binotto fa parte del riallineamento della struttura operativa e sportiva del futuro Factory Team Audi. Il nuovo asset garantisce l’autonomia e l’indipendenza del progetto. “Il nostro obiettivo è trasferire la velocità caratteristica del mondo della F1 ad Audi F1 Project attraverso strutture di gestione chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, il Team deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido”, ha affermato Gernot Döllner, che in futuro assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG.