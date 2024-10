Aygo X JBL Special Edition: la nuova collaborazione con una playlist esclusiva

Il potente e dinamico sistema audio premium JBL, disponibile su Aygo X, viene celebrato con una nuova Special Edition, Aygo X JBL.

Dal suo arrivo sulle strade europee nel 2022, Aygo X ha conquistato sempre nuovi clienti attenti allo stile e al design, rafforzando il carattere giovanile e divertente che ha già entusiasmato i guidatori di Aygo per quasi due decenni. A questo si aggiungono ora una posizione di guida più sicura e un abitacolo spazioso.

La definizione delle specifiche del sistema audio è iniziata quando Aygo X era ancora in fase di sviluppo, utilizzando modelli virtuali per determinare i componenti più adatti. Oltre alla qualità del suono, gli ingegneri JBL hanno dato priorità a un sistema leggero per contribuire alla riduzione del peso del veicolo, migliorando i consumi e le emissioni inquinanti.

Centinaia di ore di lavoro e interventi mirati sono stati dedicati alla progettazione di un sistema audio dinamico su misura per le caratteristiche interne del veicolo. La posizione degli altoparlanti gioca un ruolo cruciale nella creazione di un ampio palcoscenico sonoro, ottenuto grazie a due altoparlanti full-range nelle portiere anteriori, combinati con tweeter da 25 millimetri posizionati sui montanti A.

Nella parte posteriore, un subwoofer da 200 mm – particolarmente grande per un’auto compatta come Aygo X – genera bassi potenti e una risposta dinamica degli altoparlanti, offrendo un suono chiaro e coinvolgente. Un amplificatore da 300 W, situato sotto il sedile del passeggero, dispone di sei canali, che gli ingegneri JBL® hanno utilizzato per regolare con precisione le frequenze, creando un suono in stile concerto, perfetto per musica rock e pop.