Banda Kawasaki: il nuovo singolo di Achille Lauro, Salmo e Gemitaiz

La divisione italiana di Kawasaki ha annunciato una collaborazione con Achille Lauro, musicista rinomato, artista poliedrico, appassionato di moda, attivo nel sociale e grande amante delle moto, per il lancio del suo nuovo singolo “Banda Kawasaki” in collaborazione con Salmo e Gemitaiz.

Kawasaki Italia, con questa iniziativa, vuole rivolgersi ad un pubblico giovane, con nuovi stili di linguaggio e di comunicazione, strizzando l’occhio al mondo Urban Rap dove l’artista Achille Lauro ha saputo col tempo affermarsi, creando una importantissima fan base.

Scenario del videoclip è la comunità Kayros di Don Claudio Burgio, opera che accoglie in comunità residenziali minori adolescenti e giovani maggiorenni con procedimenti penali, provvedimenti amministrativi e civili in atto allo scopo di promuovere progetti personalizzati finalizzati al loro reinserimento sociale, individuando nella qualità della relazione la risorsa primaria dell’intervento educativo. L’esperienza della

produzione del video musicale ha permesso ai ragazzi della comunità di rendersi protagonisti della scena insieme ai tre artisti.

Con questo nuovo singolo, “Banda Kawasaki”, l’azienda utilizza un modo diverso di raccontare il brand attraverso il mondo dell’underground musicale dove la passione è sempre in fermento.