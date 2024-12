Bentley e Bang Bang: l’arte della personalizzazione

Bentley Americas è orgogliosa di annunciare una straordinaria collaborazione con Keith “Bang Bang” McCurdy, il tatuatore di fama mondiale, celebre per i suoi disegni su alcuni dei personaggi più iconici del pianeta. La sua azienda, Bang Bang Tattoo di New York City, ha recentemente introdotto la rivoluzionaria tecnologia di inchiostro per tatuaggi Magic Ink. Questa innovazione permette agli utenti di “accendere” e “spegnere” i tatuaggi grazie a specifiche lunghezze d’onda della luce, offrendo la possibilità di modificare l’immagine sulla pelle.

La collaborazione prende il via con un’opera d’arte automobilistica unica, svelata durante la Miami Art Week, caratterizzata da un design attivato dai raggi UV. Questo progetto unisce due pionieri dell’arte, entrambi riconosciuti per la capacità di trasformare le visioni dei loro clienti in creazioni altamente personali attraverso la co-creazione.

Bang Bang e il suo team di 35 artisti in 15 Paesi raccontano le storie dei clienti attraverso i tatuaggi. Un processo che riflette quello di Mulliner, la divisione di carrozzeria su misura di Bentley, che realizza veicoli unici capaci di incarnare passioni e identità dei loro proprietari.

Durante la Bentley Art in Motion alla Miami Art Week 2024, gli ospiti hanno vissuto un’esperienza multisensoriale con projection mapping e installazioni di luce UV. Tra le attrazioni principali, l’innovativo rivestimento UV per veicoli con stampa ultravioletta brevettata, ispirato alla tecnologia Magic Ink di Bang Bang. Una Bentley Bentayga EWB è stata utilizzata come tela per un sorprendente design, creato congiuntamente dai team di Bang Bang e Bentley Mulliner, ispirato alla polarità e alla creatività di questa nuova partnership.

Insieme, Bentley e Bang Bang ridefiniscono il concetto di personalizzazione, fondendo innovazione artistica ed eccellenza automobilistica. Bang Bang offrirà ai propri clienti l’opportunità unica di integrare le loro storie personali in una Bentley esclusiva. Dai ricordi più preziosi alle immagini iconiche, questa collaborazione trasforma ogni Bentley in una vera e propria espressione di identità personale. La prossima iterazione della partnership Bentley x Bang Bang è prevista per il 2025.