 Billboard Women in Music: la celebrazione delle donne nella musica

Il 16 settembre 2024 segna un momento epocale per il mondo della musica, con l’arrivo per la prima volta in Europa della cerimonia di premiazione Billboard Women in Music. Questo evento, promosso dalla celebre rivista musicale, si propone di celebrare le donne più influenti dell’industria musicale, comprese le talentuose artiste italiane.

La prestigiosa serata avrà luogo presso il Teatro Manzoni di Milano, con una lunga tradizione di eccellenza nel campo delle arti sceniche. Sin dalla sua prima edizione nel 2007, Billboard Women in Music ha premiato alcune delle artiste più rinomate a livello mondiale, tra cui Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé e Lady Gaga. Quest’anno, l’evento si concentra sul talento italiano, dando spazio alle artiste di spicco delle classifiche e a tutti coloro che contribuiscono al successo della musica nel nostro Paese.

Durante la serata, verranno assegnati diversi premi in categorie prestigiose, come “Woman Of The Year”, “Performer Of The Year” e “Breakthrough”, per onorare le donne che hanno lasciato un’impronta significativa nel settore musicale. Saranno premiate figure di spicco come A&R Of The Year, Manager Of The Year e Stylist, riconoscendo il lavoro di talento e dedizione che sta dietro al successo di ogni artista.

Alla conclusione dell’evento, Rinascente, partner principale di Billboard Women in Music, ospiterà un party esclusivo nel suo iconico flagship store di Piazza Duomo. Tra i partner ufficiali dell’evento vi è Rabanne, che presenterà la sua nuova fragranza femminile, mentre la radio ufficiale dell’evento sarà Radio 105. Un ringraziamento speciale va anche a SIAE per il suo supporto nell’organizzazione di questo prestigioso evento.