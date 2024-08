Blink-182: il ritorno con il nuovo Singolo “All in My Head”

I Blink-182 hanno recentemente rilasciato il loro ultimo singolo, “All in My Head”, in anticipazione dell’uscita del loro album deluxe “One More Time… Part-2” il 6 settembre. Il nuovo singolo è già disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, insieme al brano “No Fun”, in un’edizione bundle digitale imperdibile.

L’album “One More Time… Part-2 (Deluxe)” includerà tutte le tracce dell’acclamato album del 2023, “One More Time…”, insieme a 8 nuovi brani inediti, promettendo ai fan un’esperienza musicale completa e avvincente. Inoltre, l’uscita in vinile “One More Time… Part-2 (Deluxe)” sarà in edizione limitata, con un doppio LP in vinile azzurro scuro melange, custodia in gatefold e inserti stampati.

Il successo strepitoso dell’album precedente, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200, ha consolidato il ritorno trionfale dei Blink-182 con la loro formazione iconica composta da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker. L’album ha raggiunto oltre 1 miliardo di streaming e ha conquistato il cuore dei fan di lunga data e dei nuovi ascoltatori.

La critica ha elogiato l’album per il suo sound fresco e potente, che ricorda i dischi più amati della band. I Blink-182 hanno dimostrato ancora una volta la loro forza e rilevanza nel panorama musicale contemporaneo, continuando a sorprendere e coinvolgere il pubblico con la loro musica travolgente e autentica.

Con “All in My Head” e l’imminente uscita dell’album deluxe “One More Time… Part-2”, i Blink-182 confermano il loro status di band leggendaria e influente che continua a sfidare se stessa e a regalare emozioni senza tempo attraverso la loro musica senza confini.