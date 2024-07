BMW è la prima casa a ricevere il certificato Car Connectivity Consortium Digital Key

Il BMW Group ha fatto storia diventando la prima casa automobilistica a ricevere il prestigioso certificato Car Connectivity Consortium (CCC) Digital Key. Questo riconoscimento sottolinea il costante impegno dell’azienda verso l’innovazione e la leadership nel settore dell’accesso digitale ai veicoli.

La certificazione CCC Digital Key è stata progettata per rafforzare la fiducia dei clienti nella sicurezza e nell’affidabilità dell’accesso digitale ai veicoli. Dal 2018, il BMW Group ha introdotto diverse innovazioni rivoluzionarie per rendere l’accesso digitale ai veicoli più semplice e sicuro per i propri clienti.

Questa recente conquista conferma il ruolo di pioniere del BMW Group nel settore automobilistico e sottolinea l’importanza dell’innovazione costante per soddisfare le esigenze dei clienti moderni. La casa automobilistica continua a investire in tecnologie all’avanguardia per garantire un’esperienza di guida sempre più sicura e conveniente.

Grazie alla certificazione CCC Digital Key, il BMW Group dimostra ancora una volta la sua dedizione all’eccellenza e alla qualità nel settore automobilistico. Questo importante traguardo segna un’altra tappa significativa nella storia dell’azienda e conferma il suo impegno verso un futuro innovativo e sostenibile.