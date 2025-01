BMW Motorrad presenta i nuovi modelli R 18

Nel 2020, BMW Motorrad ha fatto il suo ingresso nel segmento cruiser con il lancio della BMW R 18, una moto che ha immediatamente catturato l’attenzione per il suo stile classico e il richiamo alle origini del marchio. Nello stesso anno, la serie si è arricchita con la R 18 Classic, pensata per gli amanti del turismo con un tocco nostalgico. Nel 2021, la famiglia si è ulteriormente espansa con l’introduzione della R 18 Transcontinental e della R 18 B: due modelli distinti, rispettivamente una Grand American Tourer per viaggi di lusso e una Bagger dal carattere decisamente americano. Infine, nel 2023, la BMW R 18 Roctane è diventata il quinto membro della serie, coniugando lo stile custom bagger con un’esperienza superiore di cruising e touring. Per il modello dell’anno 2025, l’intera gamma R 18 si rinnova con aggiornamenti in termini di design, comfort e tecnologia.

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda il motore Big Boxer da 1.802 cc, ora conforme allo standard Euro 5+. Grazie a una revisione del sistema di controllo, la coppia massima è stata incrementata di 5 Nm, raggiungendo 163 Nm a 3.000 giri/min. Il motore garantisce oltre 150 Nm di coppia tra i 2.000 e i 4.000 giri/min, offrendo una guida fluida e prestazioni esaltanti in ogni situazione.

La BMW R 18 si presenta con uno stile purista e moderno, arricchito da dettagli che ne esaltano il carattere cruiser. Tra le novità spiccano i nuovi parafanghi anteriore e posteriore e una ruota posteriore da 18 pollici, che sostituisce quella precedente da 16 pollici. Il nuovo cerchio a sette doppi raggi dona alla moto un aspetto più dinamico, ulteriormente personalizzabile con la variante opzionale Contrast Cut Wheels, in cui i cerchi in alluminio pressofuso sono lucidati a specchio e sigillati con una finitura trasparente.

L’iconico serbatoio di carburante si integra armoniosamente con il nuovo design del parafango posteriore, creando una linea fluida e continua. Anche la forcella presenta un look rinnovato, con tubi esposti privi delle tradizionali coperture, per un effetto grezzo e moderno. La nuova sella singola, dotata di uno strato di schiuma più spesso di 10 mm, offre maggiore comfort ed è facilmente rimovibile grazie a un meccanismo di sblocco nascosto.

L’ammortizzatore posteriore è stato riprogettato per garantire un comfort di guida superiore, mentre l’adozione di luci diurne di serie (a seconda del mercato) e una presa USB-C aggiungono praticità e funzionalità.

La versione base della BMW R 18 presenta un motore argento, un sistema di scarico cromato e cerchi in alluminio fuso nero, con una colorazione Blackstorm Metallic. Tra le opzioni, spicca la variante Option 719 Olivine, caratterizzata dalla verniciatura Velvet Green Metallic, un motore nero e dettagli esclusivi come il pacchetto design Aero e i cerchi Option 719 Icon. Per un look più audace, la variante Blacked Out utilizza elementi neri in tutto il design, creando un’estetica potente e raffinata.

La BMW R 18 Classic si distingue per il suo carattere turistico nostalgico. Il nuovo parafango anteriore, ispirato alla R 18 B, è abbinato a una ruota anteriore a raggi da 19 pollici, che sostituisce quella precedente da 16 pollici. Questa modifica, unita ai nuovi silenziatori posteriori e alle coperture laterali ridisegnate, dona alla moto un aspetto ancora più classico e autentico.

Anche la R 18 Classic è disponibile in diverse varianti. La versione base include una colorazione Blackstorm Metallic e Mineral Grey Metallic Matt, mentre la variante Option 719 Aquamarine si distingue per la verniciatura bicolore Blue Planet Metallic/Oriental Blue Metallic e dettagli di pregio come la sella Option 719. Come per la R 18, la versione Blacked Out offre un design monocromatico in nero, accentuato da finiture Dark Chrome.

La versione Blacked Out, disponibile per entrambi i modelli, enfatizza eleganza e carattere con dettagli rifiniti in Black High Gloss e Dark Chrome. Le colorazioni disponibili includono Blackstorm Metallic, Mineral Grey Metallic Matt e la versione bicolore Brooklyn Grey.

Con i modelli dell’anno 2025, la serie BMW R 18 si conferma un punto di riferimento nel segmento cruiser e touring, grazie a un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Gli aggiornamenti introdotti ne esaltano il design, migliorano il comfort e assicurano un’esperienza di guida unica, rendendo ogni viaggio un piacere indimenticabile.