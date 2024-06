Bon Jovi: nuovo album e eventi speciali per i fan

Bon Jovi ha pubblicato oggi il sedicesimo album, “Forever”. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei principali store in formato fisico. Per i fan italiani, venerdì 7 giugno ci sarà un evento speciale al Rock’n’Roll Club di Rho (MI) dalle ore 20:00. Un listening party ad ingresso libero permetterà ai fan di assistere a un biopic show e ascoltare musica dal vivo con una tribute band dei Bon Jovi.

Il nuovo album, anticipato dai singoli “Living Proof” e “Legendary”, arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo disco “2020”. Jon Bon Jovi ha dichiarato: “Questo disco è un ritorno alla gioia. Dalla scrittura al processo di registrazione, questo significa alzare il volume e sentirsi bene”.

Durante la 66ª edizione dei Grammy Awards, Jon Bon Jovi è stato nominato “MusiCares Person of the Year 2024” e celebrato con un concerto tributo al Convention Center di Los Angeles, con la partecipazione di star come Bruce Springsteen e Shania Twain.

Per celebrare i 40 anni di carriera della band, è stata lanciata la docuserie in quattro parti “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, disponibile dal 26 aprile su Disney+. Inoltre, sul sito web della band è stato aperto l’archivio digitale “Backstage with Bon Jovi”, che permette ai fan di esplorare la storia del gruppo attraverso vari contenuti, immagini, video e audio.