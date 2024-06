Bridgestone lancia Turanza All Season 6 ENLITEN con tecnologia DriveGuard Run-Flat

Bridgestone, leader globale nel settore dei pneumatici premium e nelle soluzioni per una mobilità sostenibile, ha annunciato il lancio del nuovo pneumatico Turanza All Season 6 ENLITEN, progettato per veicoli elettrici. Questo pneumatico è dotato della tecnologia DriveGuard Run-Flat (RFT), che permette ai conducenti di continuare a guidare in sicurezza per 80 km a una velocità massima di 80 km/h, anche in caso di foratura.

Secondo il TÜV SÜD, uno dei più autorevoli istituti di test indipendenti d’Europa, il nuovo pneumatico Bridgestone offre la migliore frenata sul bagnato prestazioni ottimizzate su asciutto e neve. L’istituto ha anche confermato le eccezionali performance su neve, con ottime capacità di trazione, frenata, tenuta laterale e maneggevolezza. Inoltre, il pneumatico offre anche una resa chilometrica aumentata del 20% rispetto al suo predecessore, per un’efficienza dei costi e un ridotto impatto ambientale.

Sviluppato presso il Centro di Ricerca e Sviluppo di Bridgestone situato alle porte di Roma e prodotto negli stabilimenti europei dell’azienda, Bridgestone Turanza All Season 6 ENLITEN con DriveGuard RFT sarà disponibile in 20 misure, da 16 a 19 pollici. A partire da settembre 2024, saranno disponibili 18 misure e le restanti due saranno rilasciate a gennaio 2025.