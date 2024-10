BYD lancia SEALION 7 al Salone dell’Auto di Parigi

BYD festeggia due anni di crescita e investimenti senza precedenti in Europa, presentandosi con grande entusiasmo all’edizione 2024 del Salone dell’Auto di Parigi, uno degli eventi automobilistici più importanti del continente. La conferenza stampa di BYD, tenutasi oggi al Paris Expo Porte de Versailles, ha visto come protagonista Stella Li, Executive Vice President di BYD, che ha evidenziato i progressi incredibili realizzati dall’azienda dal suo debutto ufficiale in Europa, appena due anni fa.

Al centro dell’attenzione, quest’anno, vi è il debutto del SEALION 7, un SUV 100% elettrico di medie dimensioni, progettato per il mercato europeo. Questo veicolo non è solo l’ottavo modello a nuova energia lanciato da BYD in Europa, ma rappresenta un importante passo avanti tecnologico per il marchio. Grazie alla rivoluzionaria batteria Blade, alla costruzione Cell-to-Body (CTB) e a soluzioni interne all’avanguardia, SEALION 7 offre una combinazione di design dinamico e prestazioni sportive.

La versione a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e supporta una ricarica rapida fino a 230 kW, rendendolo perfetto anche per lunghi viaggi. “Il mix di design, tecnologia avanzata e prestazioni di alto livello di SEALION 7 sarà molto apprezzato dai clienti europei”, ha affermato Stella Li durante il suo intervento.

Accanto al SEALION 7, BYD ha portato al debutto anche il marchio di lusso YANGWANG, con l’impressionante SUV U8, che rappresenta l’apice del lusso elettrico. I visitatori dello stand BYD possono esplorare l’intera gamma di modelli, tra cui:

DOLPHIN , una city car accessibile con interni raffinati e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) .

, una city car accessibile con interni raffinati e tecnologia . ATTO 3 , un SUV compatto e completamente elettrico, pensato per la mobilità urbana.

, un SUV compatto e completamente elettrico, pensato per la mobilità urbana. SEAL , una berlina 100% elettrica dalle linee eleganti e dalle tecnologie avanzate.

, una berlina 100% elettrica dalle linee eleganti e dalle tecnologie avanzate. SEAL U DM-i, il primo ibrido plug-in di BYD in Europa, dotato di tecnologia DM-i per un’autonomia complessiva fino a 1.080 km.

Questi modelli, insieme a molti altri, sono disponibili per essere testati presso il Test Driver Center BYD, situato proprio accanto all’Expo di Parigi.

Il Salone dell’Auto di Parigi non solo segna il debutto di nuovi modelli, ma anche un anniversario importante: due anni di espansione rapida per BYD in Europa. Dal 2022, quando BYD si è presentata per la prima volta con tre modelli (ATTO 3, HAN e TANG), l’azienda ha ampliato la sua gamma a sette veicoli, con il SEALION 7 come ultimo arrivato.

Un altro traguardo significativo è stato raggiunto con l’apertura del 300° showroom in Europa, situato a La Teste-de-Buch, in Francia, e gestito dal Gruppo Emil Frey. Questo punto vendita rappresenta il 37° showroom aperto in Francia, consolidando la presenza del marchio in ben 23 mercati europei. BYD ha inoltre annunciato piani ambiziosi per aprire due impianti di produzione nell’Unione Europea, dimostrando il suo impegno verso una crescita sostenibile e la volontà di soddisfare la domanda locale con veicoli a nuova energia.

BYD continua quindi a consolidare il proprio ruolo di leader nel mercato europeo, offrendo innovazione, tecnologia e soluzioni sostenibili, in linea con le esigenze dei clienti moderni.