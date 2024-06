BYD presenta TANG: SUV da 530 km di autonomia

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e Official Mobility Partner di UEFA EURO 2024, presenta ai consumatori europei il nuovissimo BYD TANG, 100% elettrico. BYD TANG combina la doppia motorizzazione elettrica e la tecnologia brevettata BYD Blade Battery, con ricarica rapida DC (fino a 170 kW) e un’autonomia complessiva fino a 530 km (WLTP).

Rispetto al suo predecessore, lanciato in Europa nel 2021, gli esterni sono stati notevolmente rinnovati. . Il nuovo BYD TANG introduce l’ultima generazione del linguaggio stilistico Dragon Face di BYD, che fonde elementi orientali tradizionali con spunti occidentali straordinariamente moderni, per un aspetto estremamente contemporaneo. Il frontale è caratterizzato da nuovi fari anteriori full-LED e da un caratteristico pannello a lama con il nome BYD. La carrozzeria incorpora superfici tese, linee tese e accostamenti precisi delle componenti della carrozzeria, conferendo un aspetto lineare e sofisticato.

All’interno, la plancia dal design elegante, caratterizzata da materiali di alta qualità, superfici morbide al tatto e finiture di gusto, crea un’immediata sensazione di raffinatezza e spazio. Il sistema di illuminazione ambientale a LED di serie, che offre la possibilità di scegliere tra 31 diverse colorazioni, aggiunge un tocco contemporaneo al design di alta gamma, con fonti luminose finemente integrate per migliorare l’atmosfera dell’abitacolo sia di giorno che di notte.

Posizionata al di sopra della BYD SEAL U per dimensioni, misura 4.970 mm di lunghezza, 1.955 mm di larghezza e 1.745 mm di altezza. Con queste dimensioni, il nuovo BYD TANG può accogliere comodamente fino a sette occupanti disposti su tre file. La capacità del bagagliaio va dai 235 litri di base fino a 1.655 litri (terza e seconda fila ripiegate) creando spazio anche per oggetti più lunghi come sci e snowboard. In configurazione a cinque posti, offre uno spazio per i bagagli di 940 litri, leader della categoria, dal pavimento al padiglione del tetto.

Il fulcro è il BYD Intelligent Cockpit System. La strumentazione digitale a cristalli liquidi è contenuta in un display integrato da 12,3 pollici di fronte al conducente, mentre le funzioni di infotainment, compresi i comandi per il climatizzatore multizona di serie, sono riportate in un display a sfioramento indipendente da 15,6 pollici montato centralmente. Questo display può ruotare elettricamente di 90°, passando dalla visualizzazione verticale a quella orizzontale, per una maggiore comodità operativa. Grazie all’Intelligent Voice Assistant, attivabile pronunciando “Hi BYD”, gli utenti possono regolare le impostazioni del climatizzatore, gestire le modalità di guida, modificare le playlist musicali ed eseguire altre operazioni attraverso semplici comandi vocali con un linguaggio naturale, migliorando notevolmente il comfort di guida.

Il motore elettrico anteriore sviluppa 180 kW, mentre il motore elettrico posteriore contribuisce con 200 kW per una potenza combinata di 380 kW (517 CV). La coppia complessiva di 700 Nm garantisce un’accelerazione istantanea e senza interruzioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,9 secondi.

Con una capacità energetica lorda totale di 108,8 kWh, la nuova batteria a lama raffreddata a liquido del nuovo BYD TANG opera in combinazione con un avanzato sistema di controllo elettronico. Utilizza una lega di alluminio e carburo di silicio di tipo aerospaziale per ottimizzare l’efficienza del gruppo propulsore a doppia motorizzazione elettrica in tutti gli scenari di guida. L’autonomia di guida complessiva fino a 530 km (WLTP) rende il nuovo BYD TANG perfettamente adatto per le lunghe percorrenze, ampliandone ulteriormente il fascino. Il nuovo BYD TANG è dotato di serie di un caricabatterie di bordo a corrente alternata trifase da 11 kW. Grazie alla capacità di carica massima di 170 kW in corrente continua ad alta potenza, la ricarica rapida è anche possibile.