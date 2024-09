BYD produce il 9milionesimo veicolo NEV

BYD, leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia e batterie, ha festeggiato un traguardo straordinario: la produzione del suo novemilionesimo veicolo a nuova energia, diventando così il primo costruttore al mondo a raggiungere questo impressionante risultato. Il veicolo che ha segnato questa importante pietra miliare è un esemplare della supercar elettrica YangWang U9, prodotto presso lo stabilimento di Shenzhen-Shanwei il 25 settembre 2024.

Per celebrare l’occasione, BYD ha organizzato una cerimonia speciale presso la fabbrica, sottolineando l’importanza di questo successo non solo per l’azienda, ma per l’intera industria automobilistica cinese. Ciò che rende il traguardo ancora più significativo è il fatto che è stato raggiunto a soli due mesi dalla produzione dell’ottomilionesimo veicolo a nuova energia, dimostrando l’incredibile accelerazione del settore automobilistico di BYD.

Il 2024 ha rappresentato un anno di crescita senza precedenti per BYD, con vendite record che hanno consolidato il suo ruolo di leader globale. Nella prima metà dell’anno, le vendite di autovetture hanno toccato quota 1,607 milioni di unità, confermando il marchio come primo venditore al mondo di veicoli a nuova energia.

La YangWang U9, modello di punta del marchio di veicoli di lusso di BYD, incarna perfettamente questo successo. Questa supercar elettrica rappresenta l’eccellenza tecnologica e la massima espressione dell’industria automobilistica cinese, combinando tecnologie all’avanguardia con una maestria artigianale di altissimo livello. Le prestazioni straordinarie e la qualità senza compromessi della YangWang U9 sono il simbolo del nuovo capitolo di innovazione e leadership che BYD sta scrivendo nel mondo dei veicoli elettrici.

Con questo storico risultato, BYD non solo consolida la propria posizione di vertice, ma segna anche un nuovo punto di riferimento per il futuro dell’industria automobilistica globale, sempre più orientata verso un’era di mobilità sostenibile e ad alte prestazioni.