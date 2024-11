CA Auto Bank e Cadillac: nuove soluzioni finanziarie

Continua il percorso di affermazione di Crédit Agricole Auto Bank come player di riferimento per la mobilita sostenibile. La Banca, controllata da CA Personal Finance & Mobility, annuncia la firma di una partnership strategica con GM Financial, per offrire soluzioni e servizi finanziari in Francia e Svizzera.

L’accordo segna un nuovo capitolo per il settore della mobilità elettrica di lusso, con un focus iniziale sulla Cadillac LYRIQ, SUV elettrico di punta del brand e primo modello di Cadillac 100% elettrico.

La collaborazione prevede l’offerta di soluzioni di finanziamento e leasing per i clienti privati e le imprese in entrambi i Paesi. CA Auto Bank supporterà GM Financial offrendo anche formule di leasing operativo, che assicura flessibilità e accesso agevolato al SUV elettrico premium di Cadillac.

La LYRIQ offre un’esperienza di lusso ad alte prestazioni, unita alla più recente tecnologia automobilistica. Il modello incarna l’innovazione iconica di Cadillac ed è progettata per stabilire un nuovo standard per i veicoli elettrici premium, in grado di unire tecnologia all’avanguardia e performance: il pacco batterie a 12 moduli e 102 kw/h e le due unità di propulsione realizzate da GM garantiscono un’autonomia stimata di 530 km con una carica completa e 528 CV.

“GM Financial Europe è entusiasta di collaborare con CA Auto Bank, leader del settore, con l’obiettivo di offrire soluzioni finanziarie innovative per rendere ancora più semplice ai nostri consumatori l’accesso agli standard e alle prestazioni premium della Cadillac LYRIQ. Questa partnership riflette il nostro impegno condiviso nel guidare il futuro della mobilità sostenibile in Europa offrendo ai nostri clienti esperienze accessibili, flessibili e di alto livello, mentre continua il nostro viaggio verso un futuro completamente elettrico” ha affermato Greg Linsler, Senior Director delle European Operations di GM Financial.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di un brand prestigioso e innovativo come Cadillac in questa avventura elettrica. Questa partnership conferma il nostro impegno nel promuovere una mobilità sostenibile e innovativa in tutta Europa, offrendo soluzioni finanziarie flessibili e accessibili ai clienti che desiderano il meglio in termini di tecnologia e design” ha dichiarato Giacomo Carelli, CEO e General manager di CA Auto Bank.