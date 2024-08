CanovA: fuori il nuovo singolo “IT TAKES TWO” feat. Kina & Chiara Vergati

Oggi esce “IT TAKES TWO” feat. Kina & Chiara Vergati, il nuovo singolo di CanovA, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Questo brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, si preannuncia come la colonna sonora perfetta per i festival e i dancefloor di tutto il mondo in questa stagione estiva.

CanovA, reduce dal successo di “B2B” feat. Asteria, torna con un pezzo che ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo. “IT TAKES TWO” è un inno alla musica dance, un genere che domina indiscusso in questo periodo dell’anno. Il singolo, che vede la collaborazione di Kina, il primo artista italiano a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify con una traccia originale, e Chiara Vergati, si rivolge a un pubblico vasto, sottolineando il ruolo centrale del produttore musicale nella creazione di hit di successo.

Il brano nasce da un’idea sviluppata da CanovA in collaborazione con Kina. “Dopo avergli parlato delle idee che avevo per LEVEL TWO, Kina mi ha inviato degli stems ispirati al genere LOFI. Ho lavorato su questi elementi, arrangiando un beat su cui Chiara Vergati ha poi scritto testo e musica. Era proprio la collaborazione artistica che volevo per chiudere il progetto legato al mio secondo album”, racconta CanovA.

“IT TAKES TWO” è il risultato di un incontro fortunato e di una sinergia creativa che si riflette nelle atmosfere internazionali del brano. La voce di Chiara Vergati, che co-firma sia la musica che il testo, aggiunge un tocco di classe e profondità a una traccia che promette di far ballare il pubblico per tutta l’estate.