CCCP – Fedeli alla Linea: continua il tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è”

Il leggendario gruppo musicale CCCP – Fedeli alla Linea prosegue il suo tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è” con un grande concerto in programma per domenica 21 luglio a Servigliano, nell’ambito del NOSOUND FEST. La band composta da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, insieme alla loro formidabile band, si esibirà al Parco della Pace a partire dalle ore 21.30.

Dopo eventi di grande successo come la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” a Reggio Emilia e il concerto sold out a Berlino, i CCCP tornano sul palco per presentare il loro nuovo album live “Altro Che Nuovo Nuovo”, celebrando i 40 anni dalla pubblicazione del primo EP “Ortodossia”. Il gruppo si distingue per la sua capacità di creare performance iconiche tra il sacro e il profano, unendo passato e presente con un sound sempre attuale.

Il tour, ideato e prodotto da Luca Zannotti per Musiche Metropolitane, toccherà le principali città italiane, offrendo agli spettatori un’esperienza unica e coinvolgente. Le prossime tappe includono luoghi prestigiosi come Bologna, Milano, Roma, Torino, Firenze e molti altri. I biglietti per assistere ai concerti dei CCCP – Fedeli alla Linea sono disponibili in prevendita sui circuiti abituali, garantendo a tutti i fan l’opportunità di partecipare a uno spettacolo imperdibile.