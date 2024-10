CoCo: svela la tracklist del suo nuovo album “Mai più forse”

In attesa del suo comeback sulle scene con l’album “Mai Più Forse” (Warner Music Italy) in uscita venerdì 8 novembre, CoCo svela la tracklist del progetto. All’interno, le preziose collaborazioni di Geolier, Guè, Luchè, Ernia, Yung Snapp e Anice che vanno ad arricchirlo con stili e sonorità uniche, dando vita a un disco che promette già di lasciare il segno nella scena urban italiana.

Il disco, disponibile in pre-save e pre-order ed è già disponibile in diversi formati tra cui Vinile Trasparente Celeste Autografato, CD autografato, Vinile Nero Purri e CD.

Dopo lo spoiler inaspettato sul palco del Red Bull 64 Bars Live a Scampia, il ritorno di CoCo è ufficialmente segnato da “MAI PIÙ FORSE” (Warner Music Italy), vale a dire la title track del nuovo lavoro discografico.

Il brano rappresenta il manifesto di un progetto, annunciato sui social attraverso un trailer, che spinge CoCo a un livello artistico ancora più maturo: con questa traccia, il rapper invita infatti a superare ogni incertezza e a prendere il controllo del proprio destino. Attraverso barre profondamente personali, l’artista napoletano ripercorre la sua strada e le sfide che ha affrontato, sottolineando il suo desiderio di non fermarsi mai.

CoCo, da sempre promotore di messaggi positivi e propositivi per la sua generazione e non solo, porta avanti con il nuovo lavoro in studio uno dei temi a lui più cari: la ricerca della forza in se stessi e negli altri per affrontare le avversità e inseguire i propri sogni: uno stimolo a far sì che davvero non ci siano più “forse”. L’artista napoletano, con la sua capacità di combinare testi ispirati a riflessioni personali e temi universali, va a confermarsi ancora una volta come una delle voci più autorevoli e carismatiche della scena rap italiana.