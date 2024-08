Cristina D’Avena: esce in anteprima la sigla di “C’erano una volta… gli oggetti”

Oggi è un giorno speciale per tutti gli amanti dei cartoni animati e, in particolare, per i fan di Cristina D’Avena. È infatti disponibile in anteprima assoluta su tutte le piattaforme digitali la sigla del nuovo e attesissimo cartone animato “C’erano una volta… gli oggetti”, che farà il suo debutto su Cartoonito lunedì 26 agosto.

La regina delle sigle TV, con 42 anni di carriera e oltre 800 brani all’attivo, ci regala ancora una volta una canzone che promette di diventare un classico. La nuova sigla, intitolata anch’essa “C’erano una volta… gli oggetti”, è un brano energico e attuale, perfettamente in linea con il gusto contemporaneo pur mantenendo l’inconfondibile tocco di freschezza e allegria tipico delle produzioni di Cristina. La canzone è stata prodotta da Riccardo Scirè e scritta dalla stessa D’Avena in collaborazione con Marco Poletto e Nicola Iazzi, sotto l’egida di Mediaset Group RTI.

“C’erano una volta… gli oggetti” rappresenta un proseguimento delle celebri serie educative targate “Hello Maestro”, tra cui spicca il memorabile “Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano”, la cui sigla, interpretata sempre da Cristina D’Avena, è ormai scolpita nella memoria collettiva di intere generazioni. La continuità di questo progetto, che ripropone il protagonista “il maestro”, dimostra l’affetto e la cura con cui Mediaset e gli autori hanno voluto riprendere e aggiornare un format che ha fatto la storia della TV per ragazzi.

Il sodalizio tra Mediaset e Cristina D’Avena è ormai una vera e propria istituzione nella discografia italiana. Le sigle dei cartoni animati, grazie anche alla voce di Cristina, continuano ad essere ascoltate, scaricate e amate da generazioni diverse, mantenendo vivo un catalogo unico e prezioso.

Cristina D’Avena, entusiasta di questa nuova avventura, ha voluto condividere la sua emozione con i fan: “Sono molto contenta di aver fatto parte di questo progetto, avendo scritto e interpretato la sigla del bellissimo cartone ‘C’erano una volta… gli oggetti’, dove il protagonista, ‘il maestro’, è lo stesso del cartone animato ‘Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano’, che tutti noi conosciamo! La sigla, che ho scritto insieme a Riccardo Scirè, producer di tanti successi, e a Marco Poletto e Nicola Iazzi, è allegra e spensierata. Spero davvero che vi piaccia e vi metta di buonumore. Vi amo!”