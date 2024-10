DACIA lancia il nuovo Bigster: robustezza e innovazione per il segmento C-SUV

DACIA fa un importante ingresso nel competitivo segmento dei C-SUV con una novità assoluta: il Nuovo Bigster. Questo modello si distingue per la capacità di incarnare i valori chiave del marchio – essenzialità, stile cool, sostenibilità e robustezza – adattandosi perfettamente alle esigenze dei clienti in un mercato in continua crescita.

Il design del Nuovo Bigster esprime con forza la sua solidità, rispondendo alle esigenze quotidiane dei clienti, sia per uso professionale che familiare, senza trascurare il tempo libero. Le dimensioni imponenti e le linee geometriche e tese riflettono un’estetica essenziale, mentre gli ampi parafanghi e i fari posti alle estremità del veicolo consolidano l’assetto su strada, comunicando una sensazione di sicurezza e stabilità.

Un design deciso e distintivo La robustezza del Nuovo Bigster si manifesta anche nel suo frontale massiccio e verticale, tipico dei SUV, arricchito dall’inconfondibile griglia nero lucido che ospita al centro il logo “DACIA link”, segno distintivo del brand. Il cofano orizzontale e scolpito è stato progettato per offrire al conducente una visione chiara della strada, favorendo una guida sicura e precisa.

Lo stile essenziale del Nuovo Bigster non rinuncia al tocco di eleganza casual, grazie a dettagli come gli elementi grafici sul frontale, sulle porte anteriori e sul retro del veicolo. I designer di DACIA hanno scelto un mix di nero lucido e opaco, un accostamento che oltre ad essere esteticamente interessante, garantisce maggiore resistenza per un utilizzo intenso.

Comfort e tecnologia a bordo All’interno, il Nuovo Bigster offre un ambiente spazioso ed ergonomico, in linea con la filosofia essenziale del brand. La plancia rialzata e verticale aumenta lo spazio per i passeggeri anteriori, mentre il quadro strumenti digitale da 7’’ o 10’’, a seconda degli allestimenti, riunisce tutte le informazioni relative alla guida. Il sistema multimediale è gestito da un touchscreen centrale da 10,1’’ di serie su tutte le versioni. Una linea verde collega visivamente i due schermi, creando un effetto di continuità ed eleganza sulla plancia.

Grande attenzione è stata data alla scelta dei materiali e dei tessuti dei sedili, con tre diverse varianti a seconda della versione: semplicità e comfort per i modelli Essential ed Expression, resistenza e facilità di pulizia per l’allestimento Extreme, e comfort superiore per il top di gamma Journey.

Spazio e praticità ai massimi livelli Il Nuovo Bigster si distingue per una delle migliori abitabilità nel segmento C-SUV, in grado di accogliere comodamente fino a cinque persone con i relativi bagagli. Il bagagliaio offre una capacità record di 667 litri (VDA), stabilendo nuovi standard per il mercato. La generosa altezza interna, sia per i passeggeri anteriori che posteriori, e lo spazio per le gambe rendono il Bigster un compagno ideale per i lunghi viaggi.

Innovazione e sicurezza DACIA non ha risparmiato sull’innovazione tecnologica e sulla sicurezza. Il Nuovo Bigster è equipaggiato di serie con una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale e l’assistenza al mantenimento della corsia. Per le versioni ibride, il Cruise Control Adattivo offre un’esperienza di guida rilassante e confortevole, perfetta per le lunghe distanze.

Motorizzazioni efficienti e innovative Il Nuovo Bigster propone una gamma di motorizzazioni ibrida e bifuel, tra cui la HYBRID 155 e la ECO-G 140 bifuel benzina-GPL mild hybrid, una novità mondiale per DACIA. La versione mild hybrid offre un’autonomia fino a 1.450 km con un pieno, rendendo il Bigster una scelta ideale per chi cerca efficienza nei consumi. Sarà inoltre disponibile la TCe 140 mild hybrid con trazione integrale, che combina potenza e performance per affrontare qualsiasi terreno con sicurezza.