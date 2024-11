Dardust presenta l’album “Urban Impressionism”

Dardust è pronto a stupire il pubblico con il suo nuovo progetto discografico, intitolato “Urban Impressionism”, in uscita l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks. Con una carriera decennale all’attivo, Dardust si è fatto notare per uno stile personalissimo che unisce il classico e il contemporaneo, creando atmosfere non convenzionali che spaziano tra pianoforte ed elettronica.

Urban Impressionism è un lavoro composto da 13 impressioni al pianoforte, in cui Dardust esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti per creare vivide atmosfere. L’album è stato anticipato dai brani Mon coeur, Béton Brut, Impression, Skyline, Italian Rêverie, Danse (en plein air), Nocturne of You, e sarà disponibile in vinile e su tutte le piattaforme digitali.

“Tutto è nato da un’analisi delle strutture compositive di Brian Eno, Debussy e Steve Reich. Da lì ho trovato un mio linguaggio ‘minimale’, in cui il pianoforte continua a ricoprire un ruolo centrale”, racconta Dardust.

L’artista ha lavorato a questo progetto ispirandosi alle geometrie architettoniche delle periferie urbane e alle rapide pennellate dell’impressionismo pittorico, che si riflettono nel suo approccio alla composizione. Dardust ha esplorato nuovi scenari urbani attraverso viaggi e registrazioni di suoni nelle periferie di diverse città, trasformando queste esperienze in vere e proprie opere musicali.

Una parte fondamentale di questo progetto sono i video musicali che accompagnano i singoli brani, girati a Parigi in luoghi brutalisti. Questo permette al pubblico di immergersi completamente nell’atmosfera dell’album, che sfida le convenzioni della musica neoclassica/contemporanea abbattendo i confini tra le arti.

Dopo l’uscita dell’album, Dardust darà il via a un tour che toccherà diverse città europee, con due speciali eventi live il 12 marzo a Milano e il 14 marzo a Roma, per poi proseguire in varie località tra cui Barcellona, Madrid, Lisbona, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Praga, Utrecht e Londra.

Con “Urban Impressionism”, Dardust offre al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente, che unisce la potenza emotiva del pianoforte alle sfumature dell’elettronica, in un viaggio musicale che non mancherà di lasciare un’impronta indelebile nei cuori degli ascoltatori.