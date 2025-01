Daudia: esce venerdì 24 gennaio in digitale “IL NOSTRO TEMPO”

Esce venerdì 24 gennaio in digitale “IL NOSTRO TEMPO”, il nuovo album del duo pop campano Daudia, composto dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale. Questo atteso progetto discografico è pubblicato da PLAY & Oracle Records / JustPushPlay e rappresenta un passo importante nella carriera artistica del duo. L’album è anticipato dal singolo “RIVOLUZIONE”, già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali.

“IL NOSTRO TEMPO” si compone di 11 brani originali, interamente scritti e composti da Claudia Pasquariello e Davide Maiale. Questo lavoro si distingue per il suo carattere sperimentale, che spazia tra sonorità diverse: dall’elettropop al country, fino a toccare atmosfere orchestrali, acustiche e pop rock. Un percorso che riflette la continua esplorazione musicale del duo, da sempre alla ricerca di nuove frontiere nell’universo pop.

Il titolo dell’album rappresenta una dichiarazione di intenti. I Daudia mirano a esprimere senza compromessi la loro essenza artistica, conducendo l’ascoltatore in un viaggio intimo ed emozionale. Le influenze sonore dell’album, provenienti sia dagli Stati Uniti che dall’Italia, raccontano la doppia anima del progetto: una fusione tra dimensione italiana e vocazione internazionale, enfatizzata dall’alternanza tra brani in italiano e in inglese.

“Questo album è il diario sul quale abbiamo annotato le emozioni provate in questi anni trascorsi tra l’Italia e il mondo e racchiude tante storie vissute in prima persona o attraverso i racconti di chi abbiamo incontrato lungo il nostro percorso,” raccontano i Daudia. “Sono storie che sanno di rivincita, sacrificio, senso di smarrimento, amori e tradimenti, con un unico filo conduttore: la voglia di far entrare l’ascoltatore in una realtà in cui può sicuramente rispecchiarsi, ritrovando le proprie emozioni in ogni singola canzone.”

Tracklist di “IL NOSTRO TEMPO”