Ditonellapiaga: ecco il nuovo singolo “ILY” e il Flash Club Tour 2024

Dalla suggestiva immagine di un tramonto estivo che lascia spazio al nuovo settembre, Ditonellapiaga porta in scena il suo ultimo singolo “ILY”, disponibile in digitale a partire da domani, 6 settembre. Il brano, pubblicato per BMG/Dischi Belli, è già in presave per gli appassionati della musica dell’artista.

“Immaginarsi tra vent’anni mano nella mano ‘tra i fulmini e il sereno’, nonostante tutto ancora insieme è il manifesto dell’amore. Il sole che rivela le nostre lentiggini oggi sarà lo stesso che in futuro ci farà spuntare qualche ruga di troppo accanto agli sguardi ancora innamorati, che scandirà ogni estate e ogni inverno, giorno dopo giorno, spalla a spalla”, spiega Ditonellapiaga, catturando con poesia l’essenza del brano.

“I Love You”, ripetuto come un mantra, definisce lo spirito intramontabile di un amore che supera il tempo, accompagnato da un mix di pianoforti evocativi, campionamenti vocali e un ritornello dal beat incalzante del garage UK.

Ma la musica di Ditonellapiaga non si ferma qui. A novembre prenderà il via il FLASH CLUB TOUR 2024, un’avventura live prodotta da Magellano Concerti che porterà l’artista nei club di tutta Italia. Il tour toccherà diverse città italiane, con tappe a Livorno, Torino, Bologna, Milano, Roncade e Roma. I biglietti per il FLASH CLUB TOUR 2024 sono già disponibili online e presso i punti vendita autorizzati, permettendo ai fan di assicurarsi un posto per assistere alle performance cariche di emozioni dell’artista.

Il calendario dettagliato del FLASH CLUB TOUR 2024:

– 22 novembre: LIVORNO @ The Cage (DATA ZERO)

– 29 novembre: TORINO @ Hiroshima Mon Amour

– 30 novembre: BOLOGNA @ Locomotiv Club

– 4 dicembre: MILANO @ Magazzini Generali

– 5 dicembre: RONCADE (TV) @ New Age

– 7 dicembre: ROMA @ Hacienda