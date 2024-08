È in radio “FLASHBACK”, il nuovo singolo della stella emergente ÁSDÍS.

ÁSDÍS, la talentuosa cantante islandese e berlinese, continua a conquistare il cuore degli ascoltatori con il suo ultimo singolo “FLASHBACK”. Con oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 100 milioni di stream, la giovane artista si conferma come una delle stelle emergenti del pop internazionale.

Il videoclip di “FLASHBACK”, diretto da Kevin Bressler e Stefanie Ganschow, racconta la struggente sensazione di voler tornare ad amare dopo aver vissuto delusioni sentimentali, mettendo in luce la lotta tra il desiderio di proteggersi e la voglia irresistibile di innamorarsi nuovamente.

Prodotto da WEFOR e distribuito da Universal Music GmbH, il singolo “FLASHBACK” è stato accolto positivamente dalle radio tedesche, entrando in rotazione in oltre 56 emittenti e raggiungendo la Top 3 della classifica radio in Germania. Questo successo segue il precedente singolo “Angel Eyes” (2023) e varie collaborazioni con artisti di spicco come Purple Disco Machine, Glockenback, ILLENIUM, 220 Kid, twocolors e molti altri.

ÁSDÍS ha debuttato con successo sul palco dell’Ultra Music Festival di Miami quest’anno, confermando il suo talento e il suo crescente seguito nella scena musicale internazionale.