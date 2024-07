EMINEM: al numero 1 con il nuovo album “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Il leggendario artista Eminem ha fatto un ritorno trionfante con il suo ultimo album intitolato “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”. Dopo il successo del singolo “Houdini”, che ha scalato le classifiche mondiali e ha dominato le stazioni radio in Italia, l’album ha debuttato direttamente al primo posto della prestigiosa classifica americana degli album, Billboard 200.

A distanza di 25 anni dal suo iconico “The Slim Shady LP”, Eminem dimostra ancora una volta la sua indiscussa maestria nell’hip hop, conquistando la sua 11esima numero 1 nella Billboard 200. Il rapper ha fatto una sorprendente apparizione a Londra insieme ai suoi vecchi collaboratori Snoop Dogg e Dr. Dre durante un evento promozionale.

“The Death of Slim Shady” è un concept album che invita gli ascoltatori a immergersi nelle tracce nell’ordine pensato dall’artista per coglierne appieno il significato. L’album è stato anticipato da un trailer cupo e demoniaco, seguito dai singoli di successo come “Houdini” e “Tobey”. Quest’ultimo brano, con la partecipazione di Babytron e Big Sean, ha già conquistato le classifiche di vendita in vari paesi.

La tracklist dell’album vanta collaborazioni con artisti del calibro di White Gold, JID, Dem Jointz, Sly Pyper, e altri. Eminem, nome vero Marshall Mathers, ha influenzato generazioni di rapper con la sua musica che mescola provocazione, denuncia sociale e satira.

Con 11 album in studio e una carriera impressionante, Eminem ha accumulato numerose premiazioni, tra cui 15 Grammy Awards, 8 American Music Awards, e 17 Billboard Music Awards. Universally riconosciuto come uno dei migliori artisti musicali di tutti i tempi, Eminem continua a lasciare il segno nella storia della musica contemporanea.

Per i fan italiani, è possibile pre-ordinare l’album in diverse edizioni su Universal Music Italia. Eminem si conferma un’icona indiscussa dell’hip hop mondiale, regalando ai suoi fan un lavoro innovativo e avvincente.