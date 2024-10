Fiat 600 Hybrid e Topolino a Rom-E: mobilità sostenibile e un tocco di Dolce Vita

Da oggi e fino al 6 ottobre, FIAT sarà protagonista della quarta edizione di Rom-E, il festival dedicato alla sostenibilità ambientale, sociale e alla mobilità. Questo importante evento, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, offrirà tre giorni di convegni, test drive, attività educative e dialoghi tra aziende e istituzioni. Un’occasione imperdibile per sensibilizzare il pubblico su tematiche fondamentali per la salvaguardia del pianeta.

L’evento prenderà il via venerdì 4 ottobre con il convegno intitolato “La transizione verso una sostenibilità accessibile e reale”, che si terrà presso la Casa del Cinema, all’interno della splendida Villa Borghese. Nei giorni successivi, il 5 e il 6 ottobre, il cuore di Roma sarà animato da una serie di installazioni dislocate in diverse zone del centro, offrendo al pubblico la possibilità di toccare con mano le soluzioni innovative proposte da FIAT.

Protagonista assoluta della manifestazione sarà la Nuova 600 Hybrid, la versione ibrida del modello che segna il ritorno di FIAT nel segmento B. Questa vettura sarà esposta nello stand allestito in viale delle Magnolie, sempre a Villa Borghese. Non lontano, in Piazza Bucarest, i visitatori potranno provare il Fiat Topolino, un quadriciclo elettrico pensato per una mobilità urbana sostenibile e accessibile già dai 14 anni, perfetto per chi vuole muoversi in città con agilità e nel rispetto dell’ambiente.

FIAT non si rivolge solo agli adulti, ma guarda con attenzione anche ai più giovani. Nel corso dell’evento, infatti, saranno proposte numerose attività educative mirate a formare le nuove generazioni sul tema della mobilità a zero o basse emissioni. Particolarmente originali sono le retro-copertine dei quaderni Pigna Monocromo, brandizzati Nuova Fiat 600, che permetteranno ai giovani di scoprire le nuove tecnologie elettriche e ibride in modo creativo. Questi quaderni fanno parte della limited edition “The color energy FIAT X PIGNA”, frutto della collaborazione tra FIAT e Pigna, leader italiano nel settore della cartotecnica.

Questa iniziativa romana conferma l’impegno di FIAT per accompagnare gli italiani verso una mobilità elettrica ed elettrificata, non solo attraverso veicoli innovativi, belli e accessibili, ma anche grazie a progetti educativi e iniziative che coinvolgono attivamente le nuove generazioni.

Il passaggio alle auto elettriche ed elettrificate non è solo una sostituzione di veicoli, ma rappresenta una sinergia tra attori di settori diversi, dal mondo industriale a quello istituzionale e dei servizi. È una vera e propria evoluzione culturale che coinvolge tutta la comunità, richiedendo un cambiamento nel modo di pensare la sostenibilità ambientale.