FIAT ritorna protagonista all’EICMA 2024 con Topolino

Dal 7 al 10 novembre Milano-Rho Fiera ospita l’ottantunesima edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), il più importante appuntamento del settore che ogni anno accoglie appassionati provenienti da tutto il mondo, tra cui tantissimi giovani innamorati della due ruote e dei veicoli di micromobilità. Ed è proprio qui che il pubblico troverà la Fiat Topolino, l’eclettico veicolo 100% elettrico votato alla mobilità urbana sostenibile con un pizzico di Dolce Vita.

Nello specifico, presso l’area Urban Mobility dello spazio Dueruote (padiglione 15, Stand Q04) sono esposti due esemplari, Topolino e Topolino Dolcevita, entrambi brandizzati con gli sticker “Top Club”, mentre nell’area esterna alla Fiera è possibile effettuare test drive a bordo del nuovo veicolo, guidabile a partire dai 14 anni, che ha conquistato la leadership nel mercato dei quadricicli nell’ultimo quadrimestre. Inoltre, i visitatori che al salone acquisteranno Fiat Topolino, tramite il procedimento online, beneficeranno di uno sconto di 500€.

L’EICMA 2024 è quindi l’appuntamento ideale per presentare alle nuove generazioni e alle loro famiglie la nuova campagna educational “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT”, a conferma della rilevanza sociale del brand italiano, che da oltre un secolo è pioniere della mobilità democratica rendendo accessibile a tutti l’innovazione tecnologica nel campo automobilistico. Con lo stesso approccio e autorevolezza, FIAT sta guidando la transizione all’elettrico al fianco dei propri clienti, con i quali condivide valori e informazioni per creare una comunità consapevole e responsabile su questo passaggio epocale.

Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, la nuova campagna “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT” è gestita e sviluppata in collaborazione con NEWAYS, società di comunicazione e progetti educativi, e punta a sensibilizzare i ragazzi sulla nuova mobilità elettrica e l’adozione di comportamenti corretti sulla strada, con qualunque modalità o mezzo ci si muova: dalla bicicletta all’auto, dal monopattino alla microcar, fino a piedi o con il trasporto pubblico.