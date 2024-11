Firestone lancia il nuovo Vanhawk 3: pneumatico per furgoni con prestazioni migliorate

Firestone ha annunciato oggi il lancio del nuovo Firestone Vanhawk 3, un pneumatico estivo di ultima generazione pensato per i veicoli commerciali leggeri e pronto a rispondere alle esigenze della mobilità elettrica. Questo modello rappresenta un significativo avanzamento rispetto al suo predecessore, il Vanhawk 2, offrendo prestazioni migliorate sotto diversi aspetti fondamentali, come la resa chilometrica, l’efficienza nei consumi di carburante e la frenata sul bagnato.

Il nuovo Vanhawk 3 offre un incremento del 13% della resa chilometrica e una riduzione del 10% della resistenza al rotolamento rispetto al Vanhawk 2. Inoltre, è stato migliorato del 13% il rendimento della frenata sul bagnato, il che ha permesso a questo pneumatico di ottenere la prestigiosa etichetta UE di classe B per l’aderenza sul bagnato e, per alcune misure selezionate, anche la classe B per l’efficienza nei consumi.

Alla base delle elevate prestazioni del Vanhawk 3 c’è la tecnologia ENLITEN, una soluzione innovativa sviluppata da Firestone che aumenta la resistenza all’usura, migliorando la durata del battistrada. La tecnologia ENLITEN, applicata per la prima volta alla famiglia Vanhawk, è progettata per ridurre l’abrasione e garantire una maggiore efficienza energetica, con una migliore dissipazione dell’energia durante il rotolamento del pneumatico. Questo si traduce in una riduzione del consumo di carburante e, al tempo stesso, in una migliore sostenibilità.

Inoltre, il disegno del battistrada del Vanhawk 3 è stato riprogettato per massimizzare l’evacuazione dell’acqua, garantendo così prestazioni eccellenti in condizioni di bagnato e un grip ottimale, fondamentale per la sicurezza dei professionisti del settore. Grazie a queste caratteristiche, il Vanhawk 3 è ideale anche per i veicoli elettrici, un segmento in continua crescita.

“Il Firestone Vanhawk 3 è destinato a professionisti e conducenti di furgoni privati che desiderano un pneumatico che duri nel tempo e che sia conveniente”, ha dichiarato Stefano Sanchini, Vice President Consumer Replacement di Bridgestone EMEA. “Con l’introduzione della tecnologia ENLITEN, abbiamo preso il meglio del Vanhawk 2 – efficienza nel consumo di carburante, durata del battistrada e maneggevolezza sul bagnato – e abbiamo migliorato significativamente tutte e tre le aree. Il Vanhawk 3 offre prestazioni superiori su tutta la linea per i viaggi quotidiani.”

Il nuovo Firestone Vanhawk 3 è stato sviluppato in Italia, presso il Centro R&D di Castel Romano, situato vicino a Roma. Questo pneumatico sarà disponibile in 23 misure, che vanno dai 15” ai 17”, in modo da coprire oltre il 95% delle richieste del mercato. Il lancio ufficiale è previsto per gennaio 2025, quando il Vanhawk 3 sarà disponibile in tutta Europa.