Ford lancia “A Tutta Carica”: un’avventura elettrica nel cuore del Cilento

Ford ha lanciato una nuova iniziativa che punta a riscrivere le regole del viaggio in elettrico. Con “A Tutta Carica”, il marchio dell’Ovale Blu invita gli spiriti più avventurosi a scoprire il piacere della guida elettrica a bordo del Ford Explorer, un SUV che combina tecnologia, sostenibilità e prestazioni elevate. Questa iniziativa vuole dimostrare che il viaggio elettrico non è solo una scelta ecologica, ma anche sinonimo di libertà, scoperta e avventura.

Il progetto “A Tutta Carica” non si limita a promuovere il veicolo elettrico come una semplice alternativa ai motori tradizionali, ma ridefinisce l’esperienza di esplorazione stessa. Al centro dell’iniziativa, infatti, c’è un’avventura on the road che si svolgerà tra i meravigliosi paesaggi del Cilento, uno dei luoghi più affascinanti e incontaminati d’Italia. Qui, le coppie selezionate avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, affrontando sfide emozionanti e dimostrando che l’elettrico può essere il compagno perfetto per un’avventura indimenticabile.

Ford è alla ricerca di tre coppie coraggiose e intraprendenti, pronte a mettersi in gioco e a dimostrare che hanno lo spirito di veri esploratori. Gli aspiranti partecipanti possono candidarsi caricando sulla piattaforma dell’iniziativa, entro il 6 novembre, un video di presentazione insieme alla persona con cui desiderano condividere l’avventura. Nel video, i candidati dovranno raccontare chi sono, perché si sentono “Explorer” e cosa li rende la coppia perfetta per questo viaggio elettrico.

“A Tutta Carica” non sarà solo un’esperienza on the road per pochi fortunati, ma diventerà anche il cuore di una web-series. A guidare la narrazione saranno Victoria Cabello e Paride Vitale, due volti noti per il loro stile dissacrante e ironico. La loro simpatia e il loro spirito d’avventura renderanno ogni episodio un racconto vivace e coinvolgente, capace di intrattenere il pubblico e al tempo stesso mettere in luce le sfide e le sorprese che si possono incontrare durante un viaggio elettrico.