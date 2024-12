Ford svela Puma Gen-E

Ford ha svelato oggi la Puma Gen-E, versione completamente elettrica del suo modello più venduto in Europa. Questo nuovo capitolo per il celebre crossover compatto unisce un design iconico a una tecnologia avanzata, offrendo un’esperienza di guida ancora più emozionante e sostenibile.

Il cuore della Puma Gen-E è un nuovo motore elettrico che combina prestazioni sportive ed efficienza. Con un consumo energetico di appena 13,1 kWh/100 km, l’auto raggiunge un’autonomia di 376 km, che sale a 523 km in città, riducendo così la frequenza delle ricariche. La batteria può essere ricaricata dal 10% all’80% in soli 23 minuti, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h in 8 secondi garantisce una guida scattante e dinamica, degna delle versioni più sportive come la Puma ST.

Grazie al motore compatto, la Puma Gen-E offre un’abitabilità superiore rispetto al passato. L’innovativo vano MegaBox si evolve in GigaBox, portando la capacità di carico a 566 litri in configurazione a cinque posti, superando molti SUV di dimensioni maggiori. Inoltre, il frunk (vano anteriore) aggiunge 43 litri di spazio extra, ideale per oggetti ingombranti o attrezzature sportive.

“Il design di Puma è entrato di diritto tra le icone Ford,” ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia. “Con Puma Gen-E, abbiamo preservato l’essenza del modello, donandogli uno stile unico e lavorando a un prezzo competitivo per rendere l’elettrico accessibile a un pubblico sempre più ampio.”

Gli esterni della Puma Gen-E riprendono lo stile dinamico e sportivo della sua ultima generazione, con un tocco di innovazione. La tradizionale griglia frontale lascia spazio a una superficie aerodinamica, migliorando il design e l’efficienza. Uno spoiler posteriore sportivo e cerchi in lega esclusivi completano il look, rendendo Puma Gen-E immediatamente riconoscibile.

L’abitacolo della Puma Gen-E è progettato per offrire un’esperienza digitale senza precedenti. Due schermi ad alta risoluzione integrano il sistema SYNC 4, che include navigazione connessa al cloud, Apple CarPlay e Android Auto wireless. La funzione Alexa Built-in consente di gestire impegni e attività quotidiane tramite comandi vocali.

La tecnologia avanzata non si ferma qui. Il cambio automatico con paddle al volante e la guida one-pedal rendono gli spostamenti fluidi e rilassanti. Inoltre, il Predictive Speed Assist adatta la velocità dell’auto in prossimità di curve e incroci, mentre la telecamera a 360° e i fari Matrix Full LED adattivi garantiscono sicurezza e visibilità in ogni condizione.

La Puma Gen-E sarà prodotta nello stabilimento Ford Otosan di Craiova, in Romania, mentre l’intera unità elettrica sarà assemblata a Halewood, nel Regno Unito. Questo modello segna un ulteriore passo avanti nella strategia di elettrificazione di Ford. Disponibile per l’ordine da oggi, le prime consegne sono previste per la primavera del 2025.