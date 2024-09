Forthing rinnomina la gamma dei prodotti europei

TC8 S.r.l. ha accolto con entusiasmo il nuovo naming della gamma SUV deciso dalla casa madre Forthing, mirato a rafforzare il family feeling tra i modelli e creare una coerenza stilistica e tecnologica all’interno del brand. Questo cambiamento segna un passo importante per l’azienda, che punta a consolidare la propria presenza sul mercato italiano con un’offerta sempre più completa e diversificata.

La gamma SUV del marchio Forthing si arricchisce con il modello Forthing Friday, disponibile in diverse varianti di motorizzazione: benzina, doppia alimentazione (benzina/GPL), full hybrid (HEV) e full electric (EV). In particolare, la versione elettrica Friday EV sarà presto disponibile anche in un’inedita versione short range con batteria da 60 kWh, per soddisfare le esigenze di chi cerca una mobilità a zero emissioni, ma con un’autonomia adeguata ai contesti urbani.

Accanto alla gamma Friday, la piattaforma U-Tour rappresenta l’offerta Forthing dedicata ai veicoli MPV. Disponibile in configurazioni da 5 e 7 posti, la gamma U-Tour si distingue per la sua ampia versatilità e per la possibilità di scegliere tra motorizzazioni benzina, doppia alimentazione e, entro la fine dell’anno, una versione full hybrid HEV. Non mancherà inoltre una variante “autocarro” N1 omologata a 5 posti, pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca un veicolo professionale ma con una configurazione spaziosa.

TC8 S.r.l. ha reso noto anche i prezzi della gamma Forthing, che partono da 32.900 euro (IVA e messa su strada incluse). Ecco i dettagli:

Forthing Friday : disponibile nelle versioni benzina e doppia alimentazione benzina/GPL

: disponibile nelle versioni benzina e doppia alimentazione benzina/GPL Forthing Friday HEV : versione full hybrid

: versione full hybrid Forthing Friday EV : versione full electric, prossimamente disponibile anche con batteria da 60 kWh per la versione short range

: versione full electric, prossimamente disponibile anche con batteria da 60 kWh per la versione short range Forthing U-Tour : disponibile nelle versioni benzina e doppia alimentazione benzina/GPL

: disponibile nelle versioni benzina e doppia alimentazione benzina/GPL Forthing U-Tour HEV: la versione full hybrid sarà disponibile entro la fine dell’anno

Con questa offerta, TC8 si conferma un attore di rilievo nel mercato automotive, in grado di proporre soluzioni innovative e sostenibili, senza dimenticare le esigenze dei clienti in termini di versatilità e prestazioni.