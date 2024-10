Foxconn in collaborazione con Pininfarina: ecco MODEL D

Durante la quinta edizione annuale dell’Hon Hai Tech Day (HHTD), il colosso tecnologico Foxconn ha annunciato il lancio di due nuovi modelli di veicoli elettrici: MODEL D e MODEL U. Il MODEL D è un veicolo multifunzionale progettato per offrire versatilità e comfort, mentre il MODEL U è un autobus elettrico di medie dimensioni, pensato per migliorare le soluzioni di mobilità urbana.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo MODEL D è la collaborazione con Pininfarina, il leggendario studio di design italiano. “Siamo estremamente orgogliosi di presentare un nuovo modello che incarna il meglio dell’esperienza di design di Pininfarina, rafforzando ulteriormente la nostra collaborazione strategica con Foxconn”, ha dichiarato Silvio Angori, CEO di Pininfarina. Da quasi 95 anni, Pininfarina si distingue per la capacità di fondere arte e tecnologia, e questa partnership rappresenta una naturale convergenza verso l’eccellenza e l’innovazione.

MODEL D è stato sviluppato come Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle (LMUV), combinando i vantaggi dei segmenti SUV e MPV. Il veicolo è lungo 5,1 metri e ha un passo di 3,2 metri, il che garantisce uno spazio interno ampio e confortevole. Le sospensioni pneumatiche attive migliorano la stabilità di guida e consentono di regolare l’altezza del veicolo per un comfort ottimale. Inoltre, il design aerodinamico della carrozzeria, con condotti ad S e prese d’aria appositamente progettati, riduce la resistenza al vento, raggiungendo un coefficiente di resistenza di soli 0,23.

La collaborazione tra Foxconn e Pininfarina non è una novità. Dal 2021, con il lancio del Model E, una berlina di lusso elettrica, le due aziende hanno lavorato insieme per creare una famiglia di veicoli elettrici all’avanguardia. Nel 2022 è stato il turno del MODEL B, un crossover urbano che combina eleganza e prestazioni elevate. Oggi, con il lancio del MODEL D, la partnership prosegue con successo, continuando a rivoluzionare il mondo della mobilità sostenibile.

“Model D rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai SUV tradizionali“, ha commentato Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina. Il design del MODEL D è stato attentamente studiato, dall’interno verso l’esterno, per ottimizzare lo spazio interno e creare un veicolo esteticamente moderno e aerodinamico. Questa attenzione ai dettagli ha permesso di sviluppare un abitacolo spazioso racchiuso in una carrozzeria monolitica e fluida.

Foxconn, grazie alla sua esperienza tecnologica, e Pininfarina, con la sua lunga tradizione nel design, stanno contribuendo a ridefinire il concetto di mobilità del futuro. L’innovazione e la sostenibilità sono al centro della loro visione, come dimostrato dalla famiglia di veicoli elettrici che comprende ora MODEL E, MODEL B e MODEL D. Con il lancio di questi nuovi modelli, Foxconn si conferma non solo come leader nel settore tecnologico, ma anche come protagonista del cambiamento nel mondo dell’automotive, puntando a soluzioni sempre più ecocompatibili e innovative.