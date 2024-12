Frauscher e Porsche presentano la seconda barca sportiva 100% elettrica

La collaborazione tra il cantiere austriaco Frauscher e la rinomata casa automobilistica Porsche continua a dare vita a soluzioni innovative nel mondo della nautica, portando alla creazione di una barca elettrica che punta a combinare prestazioni straordinarie e design esclusivo. Il risultato di questa sinergia è la Frauscher x Porsche 850 Fantom, una barca che si inserisce nella linea di prodotti a prestazioni elevate, paragonabili a quelle dei veicoli E-Performance di Porsche. La nuova barca è disponibile in due varianti: Runabout e Air, offrendo due opzioni distintive per gli appassionati del marchio.

Proprio come le auto Porsche, che sono disponibili nelle varianti coupé e cabriolet, Frauscher propone un design versatile e adatto a ogni esigenza. Il Runabout presenta un ponte chiuso, un look classico e una cabina sottocoperta, mentre l’Air offre un design aperto, timoneria centrale e ampi spazi per il relax anche a prua. Dopo il grande successo della eFantom open, premiata come miglior barca elettrica ai Best of Boats Awards 2024, ora arriva la versione chiusa: la Frauscher x Porsche 850 Fantom, che sarà presentata in anteprima mondiale al Boot di Düsseldorf, il più grande boat show su terra al mondo.

Lutz Meschke, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Porsche, ha dichiarato: “Esattamente come le nostre auto sportive, la eFantom offre un’esperienza esclusiva e prestazioni straordinarie. È un elegante day cruiser con un sistema di propulsione innovativo e potente che stabilisce nuovi standard nel mondo della nautica. Questa è la strada che vogliamo percorrere insieme a Frauscher con la nuova 850 Fantom.”

La Frauscher x Porsche 850 Fantom misura 8,67 metri di lunghezza e 2,49 metri di larghezza, offrendo una sorprendente accelerazione, grande potenza e prestazioni sicure. Il sistema di propulsione è direttamente derivato dalla Porsche Macan Turbo: il motore sincrono a magneti permanenti, montato sull’asse posteriore della Macan, eroga fino a 400 kW, un valore che consente alla barca di raggiungere una velocità massima di circa 90 km/h (49 nodi) in modalità Sport Plus. La batteria ad alta tensione, con una capacità di 100 kWh, proviene anch’essa dalla Macan, assicurando una lunga autonomia e una gestione ottimizzata dell’energia grazie all’elettronica di potenza avanzata.

Il design della 850 Fantom è curato dallo studio F. A. Porsche di Zell am See e Style Porsche di Weissach, con un cockpit e sedili dal tipico stile Porsche, inclusi il volante e il logo sul poggiatesta. La barca offre spazio per ospitare fino a sette persone e dispone di un’ampia area lounge a poppa con lettini prendisole. La cabina è accogliente e può essere personalizzata con una serie di opzioni, tra cui l’aggiunta di un WC elettrico. Come sulle auto sportive Porsche, anche le barche Frauscher possono essere personalizzate con diverse opzioni per il rivestimento, lo scafo e il ponte. La prima Frauscher x Porsche 850 Fantom è verniciata nel colore Oakgreen Metallic Neo di Porsche, con imbottiture in Truffle Brown e cuciture 930 in Orange, per un tocco di eleganza esclusiva.

La eFantom è dotata di una tenda da sole pieghevole e di un sistema audio di alta gamma con connettività Bluetooth e WiFi di serie, gestibile tramite un display infotainment da 12 pollici. Questo display integra anche funzioni come l’ecoscandaglio e il chart plotter, con la possibilità di avere un secondo schermo per il passeggero, proprio come nelle auto Porsche. La Frauscher x Porsche 850 Fantom è inoltre equipaggiata con illuminazione a LED e luci subacquee a LED posizionate a poppa, per un’illuminazione suggestiva anche nelle ore notturne.

La Frauscher x Porsche 850 Fantom è costruita presso il cantiere Frauscher a Ohlsdorf, in Austria. Il prezzo base della barca è di 572.934 euro netti. La barca offre diverse modalità di guida, tra cui Docking, Range, Sport e Sport Plus, con una velocità massima di circa 90 km/h (49 nodi) e un’autonomia che può raggiungere i 100 km a velocità ridotta. La ricarica è possibile sia in DC fino a 270 kW, sia in AC fino a 11 kW, garantendo un’efficienza e praticità elevata anche nelle operazioni di ricarica.

Con la Frauscher x Porsche 850 Fantom, il marchio Porsche continua a esplorare nuovi orizzonti, portando la sua expertise nel settore automobilistico anche nell’ambito nautico, offrendo un prodotto che unisce prestazioni, lusso e innovazione tecnologica.