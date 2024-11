“FUORI DAI MARGINI”: in prima tv sul Nove il documentario realizzato da Save the Children

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, “FUORI DA MARGINI”, il documentario di Save the Children con le storie straordinarie di ragazze e ragazzi che crescono nelle aree svantaggiate d’Italia, sbarca in tv sul NOVE in prima tv martedì 19 novembre alle 23:30.

Il documentario è stato realizzato in occasione del decennale dei ‘Punti Luce’, i centri che l’Organizzazione, in alleanza con una rete di partner sul territorio, ha fondato a partire dal 2014 in alcuni territori italiani privi di servizi e a più alto rischio di povertà educativa, dove bambine, bambini e adolescenti non avrebbero altrimenti la possibilità di sognare un futuro diverso.

Grazie alle storie di Nicole, Samuel, Natasha, Alim e Alessandro, che frequentano i Punti Luce delle città di Roma, Napoli, Torino e L’Aquila, Fuori dai margini mostra il lavoro e la passione degli operatori che ogni giorno, da più di dieci anni, accompagnano nella crescita tante ragazze e tanti ragazzi, offrendo loro opportunità formative ed educative gratuite, volte a superare gli ostacoli delle disuguaglianze territoriali e sociali, conoscere e sperimentare le proprie passioni e attitudini e riscrivere la propria storia e quella dei propri quartieri.

I numeri dei Punti Luce Save the Children: 10 anni di attività, 26 spazi in 15 regioni italiane, 55.000 minori seguiti nel corso degli anni, 6.625 doti educative individuali e oltre 2661 sostegni materiali erogati.

“FUORI DAI MARGINI” è una produzione Save the Children realizzata da Bloom Media House con la postproduzione di Velvet Cut. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9. Lo speciale è disponibile in streaming su discovery+.