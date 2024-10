Gabry Ponte: arriva il “San Siro Dance”

Il prossimo 28 giugno 2025 lo Stadio San Siro di Milano ospiterà un evento senza precedenti: “San Siro Dance”, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dance, organizzato con il supporto di RTL 102.5. Per una notte, lo stadio simbolo del calcio italiano diventerà il cuore pulsante della scena musicale, trasformandosi nella più grande dancefloor mai vista nel Paese.

Gabry Ponte, uno dei DJ e producer italiani più noti e apprezzati a livello internazionale, sarà il protagonista assoluto di questa straordinaria serata. Per la prima volta, la Scala del calcio risuonerà delle sue celebri hit, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile e unica nel suo genere.

Il carismatico DJ, conosciuto per aver contribuito a definire il panorama della musica dance degli ultimi decenni, è pronto a dare il via all’estate con uno spettacolo carico di energia e ritmo. Con la sua inconfondibile abilità nel mixare suoni e nel far esplodere le emozioni, Gabry Ponte promette di trasformare la notte milanese in un viaggio attraverso le sue canzoni più iconiche, quelle che hanno fatto ballare intere generazioni.

“San Siro Dance” non sarà solo un concerto, ma una vera e propria celebrazione del divertimento e della musica, dove i fan potranno rivivere i momenti più belli legati ai successi che hanno segnato la storia della dance italiana e internazionale. Una serata che promette di rimanere impressa nei cuori dei presenti, per un evento destinato a fare la storia.