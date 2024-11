Geolier lancia il secondo capitolo del suo album da record “DIO LO SA – ATTO II”

Il 2024 è stato un anno indimenticabile per Geolier, che ha visto il giovane rapper napoletano raggiungere traguardi straordinari, rompere record e ottenere successi di portata nazionale. A soli 24 anni, Geolier si prepara a chiudere l’anno in bellezza con il ritorno sul mercato discografico il 22 novembre, data in cui pubblicherà “DIO LO SA – ATTO II”, il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e acclamato dai fan e dalla critica.

Con “DIO LO SA – ATTO II”, Geolier continua a riscrivere la storia del rap italiano, affermandosi come una delle voci più importanti e influenti della scena musicale. In poco tempo, grazie a un talento fuori dal comune, Geolier ha conquistato l’Italia intera, guadagnandosi il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. Questo nuovo capitolo del suo album non solo arricchisce la sua produzione musicale, ma conferma anche il suo profondo impatto sul panorama rap nazionale.

Per celebrare questa uscita, l’album sarà disponibile in diversi formati: CD autografato, vinile rosso trasparente, vinile rosso trasparente autografato e un’esclusiva edizione Liquid autografata. Il pre-ordine è già attivo e ha suscitato grande entusiasmo tra i fan.

Parallelamente, Geolier si appresta a pubblicare il suo primo libro, “PER SEMPRE”, in uscita il 19 novembre. Quest’opera rappresenta una testimonianza personale e intima del percorso che ha portato Geolier a diventare uno degli artisti più apprezzati in Italia. Nel libro, il rapper ripercorre le tappe della sua carriera e della sua vita personale, offrendo uno sguardo autentico sulla sua evoluzione sia come artista che come persona.

Il 2024 ha visto Geolier protagonista dei principali palcoscenici italiani, da Sanremo ai festival estivi, e culminando in tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un traguardo mai raggiunto prima da nessun artista, nemmeno internazionale. Questa incredibile serie di concerti è stata solo il preludio di un successo ancora maggiore: a pochi mesi dall’inizio del suo tour nei palasport, Geolier ha già registrato numerosi sold out, raddoppi e triplette, superando i 350.000 biglietti venduti per i suoi live del 2024 e del 2025.

Geolier si prepara a vivere una fine d’anno esplosiva, con il nuovo album, il suo libro e un tour che promette di essere memorabile. Con un talento straordinario e una carriera in costante ascesa, questo giovane artista è ormai una figura di riferimento per il rap italiano, destinata a lasciare un segno indelebile nella musica nazionale.