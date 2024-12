Gianni Morandi: esce il nuovo album “L’attrazione” con grandi collaborazioni e sorprese

Gianni Morandi ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “L’attrazione” in data venerdì 13 dicembre, disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici. Questo disco non solo celebra la straordinaria carriera dell’eterno ragazzo di Monghidoro, ma presenta anche due inedite sorprese e una serie di collaborazioni straordinarie.

“Per questo compleanno così importante ho ricevuto un grandissimo regalo da parte di tanti amici e colleghi”, racconta Morandi, “Hanno voluto ricantare con me due delle mie canzoni più popolari.” In particolare, l’album include una versione di “C’era un ragazzo che come me” in cui Morandi si unisce a una serie di artisti quali Alessandra Amoroso, ARIETE, Bresh, Gaia, Gigi D’Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, NASKA, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro. Inoltre, l’adattamento di “Banane e lampone” vede la collaborazione di Annalisa.

Da melodie senza tempo come “Vita” e “Scende la pioggia” a successi più recenti come “Evviva!” e “L’attrazione”, ogni canzone di questo album racconta una storia di passione, amore e vita vissuta. Morandi dimostra ancora una volta la sua abilità nel toccare le corde più profonde dell’animo con autenticità e freschezza.

Il disco è stato anticipato dal singolo “L’attrazione”, la title track scritta e composta da Jovanotti. Il videoclip di questo brano è già disponibile su YouTube, offrendo ai fan un assaggio dell’incredibile viaggio musicale che li aspetta con l’uscita dell’intero album.

L’attrazione è una vera e propria maxi raccolta dei successi di Gianni Morandi, che ha segnato generazioni e continua a conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Il cantante si dimostra grato per le collaborazioni e le reinterpretazioni delle sue canzoni, che hanno reso questo progetto un regalo speciale in occasione del suo compleanno.

Il disco rappresenta un mix perfetto tra passato e presente, confermando ancora una volta il talento e la versatilità di Gianni Morandi nel panorama musicale italiano. Con “L’attrazione”, il cantante non solo onora la propria carriera, ma dimostra di essere ancora un’icona della musica contemporanea.