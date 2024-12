Gigi D’Alessio porta il suo “Gigi Palasport” al PalaSele di Eboli

Gigi D’Alessio, arriva al PalaSele di Eboli per due serate imperdibili il 15 e 16 dicembre con il suo spettacolo “Gigi Palasport”. L’evento promette di deliziare il pubblico con un viaggio attraverso oltre 30 anni di successi musicali che hanno definito la carriera dell’artista.

“Racchiudere in una scaletta 30 anni di canzoni, il cui filo rosso è sempre l’amore, e di vita mia non è facile. Ogni volta è come sfogliare un album di fotografie: spesso vado a pescare canzoni che non canto da tanto tempo, mi accorgo di quanto siano belle e penso di inserirla nei concerti, ma per metterne una ne devi togliere un’altra ed è come se le stessi facendo un torto. Ho un repertorio vasto e spero di accontentare tutti, soprattutto chi mi segue da anni”, racconta l’artista.

Accompagnato da una band di talentuosi musicisti tra cui Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso e Pippo Seno e Ciro Manna alla chitarra, Gigi D’Alessio promette un’esperienza indimenticabile per gli spettatori presenti.

L’evento è parte di una serie di spettacoli previsti al PalaSele, tra cui il “Sei nell’anima tour – European Leg” di Gianna Nannini, già sold out, e future esibizioni come quella di Lazza nel “Locura Tour” il 12 gennaio e IL VOLO in “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport” il 23 gennaio.

Chi desidera partecipare a “Gigi Palasport” può acquistare gli ultimi biglietti disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali, oppure direttamente al Botteghino del PalaSele aperto nei giorni degli spettacoli a partire dalle ore 17. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, con inizio dello show alle ore 21.