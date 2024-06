Hankook iON GT: il nuovo pneumatico estivo per veicoli elettrici compatti

Hankook amplia la sua famiglia di prodotti concepiti appositamente per i veicoli elettrici iON, con iON GT. Lo pneumatico estivo iON GT, sviluppato appositamente per le city car e le berline a batteria, e lo pneumatico iON GT SUV, disponibile per i SUV compatti, hanno fatto il loro debutto alla fiera più importante per l’industria dei pneumatici di quest’anno “The Tire Cologne”.

iON GT soddisfa gli esigenti requisiti quotidiani degli pneumatici per veicoli elettrici grazie a una serie di misure tecniche. Gli pneumatici per i veicoli elettrici possono presentare un’usura maggiore rispetto ai veicoli con motore a combustione. Hankook contrasta tale problema, tra l’altro, con la tecnologia i Super Mileage. Tra le misure adottate figura Round Even, che assicura una pressione di contatto particolarmente uniforme sulla strada e contribuisce a una durata maggiore. La tecnologia Hankook Opti Cure è una tecnologia di vulcanizzazione avanzata che contribuisce a ridurre significativamente la resistenza al rotolamento. In questo modo iON GT può quindi contribuire a una maggiore autonomia per singola carica della batteria. Le fibre aramidiche, notevolmente più resistenti, aumentano la precisione di sterzata in combinazione con la tecnologia Grip Boost, che riduce il movimento del fianco. Allo stesso tempo, la mescola del battistrada ProGrip offre un’aderenza migliorata sul bagnato grazie alla combinazione di silice ad alta densità e altre materie prime sostenibili.

Un ulteriore obiettivo di sviluppo è stato quello di ottenere le caratteristiche di guida più silenziose possibili, soprattutto perché l’assenza di rumore di un motore a combustione richiama l’attenzione su questo aspetto. Per questo motivo è ancora più importante che la tecnologia integrata i Sound Absorber di Hankook, associata al profilo specifico dello pneumatico, riduca sensibilmente il livello di rumore nell’abitacolo.

Di conseguenza, l’etichetta dell’UE per i nuovi pneumatici iON GT di Hankook reca un rating A/A/A. Ciò corrisponde ai migliori valori in termini di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità di rotolamento. iON GT di Hankook è stato scelto come vincitore nella categoria Product Design per il premio Red Dot Design Award 2024.

iON GT sarà disponibile a partire dall’autunno nelle misure da 16 a 20 pollici.