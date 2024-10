Hankook Tire Italia e Tesla Owners Italia per promuovere la mobilità sostenibile

Hankook Tire Italia annuncia il rinnovo della partnership con Tesla Owners Italia, l’associazione no profit fondata dai primi proprietari di auto elettriche Tesla in Italia. Questa collaborazione, iniziata con successo lo scorso anno, continua a rafforzarsi e a promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico.

La partnership è stata arricchita da nuove iniziative pensate per migliorare l’esperienza dei soci e promuovere le caratteristiche innovative degli pneumatici iON di Hankook. Come ad esempio la partecipazione dei tecnici Hankook in almeno due delle dirette streaming organizzate da Tesla Owner Italia. Durante le dirette, gli esperti illustreranno ai soci le funzionalità, le caratteristiche e i punti di forza distintivi degli pneumatici iON, fornendo informazioni dettagliate e rispondendo alle domande degli utenti. Per mantenere l’interesse del pubblico e informare sulle ultime novità, verrà pubblicato un post al mese su ogni canale social di Tesla Owner Italia (Facebook, Instagram, Linkedin).

Hankook Tire Italia, inoltre, continuerà a fornire ai soci di Tesla Owners Italia i pneumatici iON, la prima gamma completa di pneumatici Hankook per veicoli elettrici al mondo. Con iON GT (disponibile a partire dalla fine del 2024), Hankook amplia la sua famiglia di prodotti iON attualmente composta da due pneumatici summer Hankook iON evo e iON ST AS, lo pneumatico winter, Hankook iON i*cept, e lo pneumatico all season, Hankook iON FlexClimate. L’evoluzione costante della gamma di pneumatici iON dimostra l’impegno di Hankook nella transizione verso la mobilità elettrica.

La prima Milano Hypermile Challenge, di cui Hankook Tire Italia è stata sponsor, ha visto una Tesla Model 3 RWD equipaggiata con pneumatici iON evo partire dal Tesla Center di Linate e percorrere 609 km nel traffico milanese della Design Week senza mai ricaricare la batteria dell’automobile. Questa sfida superata con successo dimostra l’importanza del supporto reciproco tra Hankook Tire Italia e Tesla Owner Italia per lo sviluppo di strategie innovative e soluzioni su misura, promuovendo la mobilità sostenibile e condividendo l’innovazione dei prodotti iON con una comunità appassionata e visionaria.