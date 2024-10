Hertz e GSA portano l’innovazione al TTG di Rimini

Hertz e Global GSA hanno annunciato la loro partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini, uno degli eventi più attesi nel settore del turismo. In questa occasione, le due aziende presenteranno diverse novità, tra cui un portale di prenotazione migliorato per il settore trade e una flotta premium completamente rinnovata, con un forte focus sulla mobilità sostenibile.

Tra i veicoli che rappresentano la svolta ecologica del gruppo, spicca la storica Fiat 500 Jolly Icon-e, un’iconica “Spiaggina” rivisitata in chiave moderna e completamente elettrica. Questo restomod della celebre vettura italiana degli anni ‘60 è il simbolo dell’impegno di Hertz verso la transizione ecologica. La flotta premium di Hertz include inoltre modelli di grande prestigio come l’Alfa Romeo Tonale, l’Alfa Stelvio 4×4, l’Audi A4 SW, l’Audi Q3, insieme ai rinnovati modelli BMW X3 xDrive 20d e BMW X4 xDrive 20d. Questi veicoli sono già disponibili per le prenotazioni attraverso il portale dedicato, con il vantaggio esclusivo di poter essere noleggiati presentando una sola carta di credito a garanzia.

Durante i tre giorni del TTG, il team di Hertz e Global GSA presenterà agli agenti di viaggio le nuove funzionalità del portale di prenotazione, pensate per migliorare l’esperienza del trade. Tra le principali novità troviamo:

Live chat per un supporto immediato;

Ricerca location per indirizzo, per una maggiore precisione;

Funzione di duplicazione delle prenotazioni;

Introduzione del QR Code per accedere a guide sfogliabili personalizzate per ciascuna destinazione.

Hertz introduce inoltre un innovativo servizio di Check-in Online negli uffici USA, che elimina la necessità di stipulare il contratto al banco, consentendo ai clienti di recarsi direttamente al parcheggio per il ritiro del veicolo. Grazie a questa funzionalità, i clienti potranno inserire i propri dati e documenti online durante la prenotazione, selezionare eventuali accessori extra e, poche ore prima dell’inizio del noleggio, ricevere una copia del contratto e i dettagli del veicolo assegnato.

Un’altra innovazione riguarda il servizio Platepass, ora disponibile negli USA, in Italia e Spagna, che consente il pagamento elettronico dei pedaggi. Questo sistema agevola notevolmente i clienti, permettendo loro di superare le barriere linguistiche e garantendo una maggiore fluidità nei viaggi.

Secondo Massimo Fede, VP Automotive di Global GSA, “Il TTG Travel Experience di Rimini rappresenta per noi un’opportunità per mostrare il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Siamo entusiasti di condividere con gli Agenti di Viaggio le ultime novità offerte dalla nostra flotta premium ed elettrica.”

Anche Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato di Hertz Italia e Vice President Operations Europe, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Rimini è un appuntamento determinante per il settore del travel e un’occasione preziosa per incontrare, insieme ai colleghi di Global GSA, gli agenti di viaggio. Un momento fondamentale per condividere le ultime novità e i servizi innovativi che rendono sempre più agevole e confortevole il viaggio dei nostri Ospiti.”