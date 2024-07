Hertz Italia: nuovo Head Quarter per certificato LEED

Hertz inaugura la nuova sede centrale della filiale italiana. Con l’inizio della stagione estiva, gli uffici si trasferiscono in una nuova location, dove la sostenibilità è al centro dell’attenzione e viene applicata in modo efficace, efficiente e con certificazione LEED.

Oltre a introdurre nuovi modelli BMW nella sua flotta, Hertz celebra l’alta stagione con il trasferimento della sede centrale italiana in nuovi uffici. La nuova sede di Hertz si trova nel quartiere strategico dell’EUR, ricco di aree verdi e ben collegato al resto della città, con un efficiente servizio di trasporto pubblico locale che permette ai dipendenti di raggiungere facilmente l’ufficio, sia con mezzi di superficie che con la metro B.

Hertz Italia si stabilisce in un edificio recentemente ristrutturato, dove l’attenzione alla sostenibilità è ulteriormente migliorata grazie alla scelta di soluzioni e materiali che massimizzano l’efficienza energetica e riducono l’impatto ecologico. La nuova sede è infatti certificata LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema americano che, attraverso protocolli specifici, valuta gli edifici secondo i più rigorosi standard di eco-sostenibilità e li certifica.