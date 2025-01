Honda: novità in arrivo per Dax, Monkey e Super Cub C125

Tre dei modelli più iconici e distintivi di Honda ricevono nuove e accattivanti colorazioni insieme a una gamma dedicata di Accessori Originali Honda per il 2025.

Sin dalla sua reintroduzione il Dax ha conquistato il cuore di tutti coloro che l’hanno guidato grazie alla sua personalità che sembra essere trapiantata direttamente dagli Anni ‘60. Invariati i tratti distintivi del Dax come l’iconico telaio a ‘T’, il manubrio alto e le piccole ma sostanziose ruote da 12 pollici, mentre per il 2025 i principali aggiornamenti sono relativi ad un upgrade del catalizzatore, a nuovi parametri di funzionamento dell’ECU e all’introduzione della diagnostica di bordo OBD2-2 per raggiungere gli standard omologativi Euro5+. È confermata per il mercato italiano la colorazione ‘Pearl Glittering Blue’, affiancata dalla nuova ‘Pearl Cadet Grey’.

Il ‘fratello’ con il quale condivide lo stesso propulsore di 125 cc, il Monkey, subisce gli stessi accorgimenti per il model year 2025, quindi, sono stati apportati piccoli cambiamenti legati principalmente al rispetto della normativa Euro5+ e dei parametri emissivi di CO 2 , senza perdere nulla dal punto di vista prestazionale. Oltre al lato tecnico il Monkey riceve anche due nuove colorazioni per il mercato italiano che ne valorizzano l’esuberante estetica: la prima con ciclisitca ‘Millenium Red’ e serbatoio ‘Pearl Himalayas White’ e la seconda con ciclistica ‘Turmeric Yellow’ e serbatoio ‘Knight Silver Metallic’.

Per far sì che nel 2025 possa proseguire ininterrottamente l’incredibile lascito che lo vede trionfare come veicolo a motore più venduto nella storia, al Super Cub C125 sono state applicati gli stessi accorgimenti volti a rispettare le nuove normative antiinquinamento Euro5+. L’unico cambiamento visibile ad occhio nudo del nuovo model year è l’esclusiva colorazione ‘Pearl Bosphorus Blue’, sapientemente abbinata ad un’elegante sella rossa a contrasto, che valorizza e mette in risalto la distintiva silhouette del Super Cub.

Quindi, i principali cambiamenti apportati a queste fun-bike in formato tascabile che non tolgono neanche un pizzico di quel divertimento per le quali sono divenute famose. Per fortuna il divertimento in sella alle iconiche Honda per gli anni a venire è salvo in Europa!

Inoltre, per la prima volta sin dal loro debutto sul mercato, il rinnovamento di tutti e tre i modelli sono stati affidati ad un solo Large Project Leader (LPL), Takashi Yagi, che ha dedicato quasi tre decenni della sua carriera professionale alla Honda. Yagi-san ha una vastissima conoscenza ed esperienza dei processi creativi e produttivi della Casa dell’Ala e questa sessione di domande e risposte (Q&A) restituisce alcuni dettagli interessanti su quanto possa essere stato emozionante e coinvolgente lavorare su modelli così evocativi.