Honda SH: 40 anni di successo e innovazione

Il 2024 segna un traguardo storico per lo scooter Honda SH, che celebra ben 40 anni di vita. Un’icona della mobilità urbana che, fin dal suo debutto nel 1984, ha conquistato milioni di cuori grazie al suo design elegante, affidabilità e prestazioni eccellenti. Oggi, Honda Italia ha celebrato questo importante anniversario con una cerimonia speciale alla presenza dei suoi Associati, del Top Management di Honda Giappone ed Europa, dei rappresentanti dell’R&D e delle vendite, oltre alla Honda Vietnam e ai principali fornitori.

Un Evento Celebrativo di Grande Importanza La celebrazione si è svolta nell’area di produzione dello stabilimento Honda di Atessa, dove il Presidente di Honda Italia, Akira Toyama, e il Direttore, Marcello Vinciguerra, hanno sottolineato l’importanza delle persone per il futuro dello stabilimento. Durante la cerimonia, il Presidente e Direttore di Honda Motor Europe, Katsuhisa Okuda, ha posto la sua firma sulla show bike celebrativa SH125, customizzata con colorazioni evocative che richiamano il passato e guardano al futuro.

Quattro Decenni di Successo Dal suo lancio, l’Honda SH è rimasto sempre fedele alla sua missione di essere un mezzo di trasporto affidabile, pratico e innovativo. Il suo percorso è costellato di continui miglioramenti, mantenendo sempre un occhio attento alle esigenze dei clienti e alle sfide del mercato.

Gli Inizi (1984-1996): Il primo SH, un modello da 50cc, fece il suo debutto nel 1984 e si impose subito per la sua semplicità e praticità. Pensato per i giovani e per chi aveva bisogno di un mezzo agile per la città, il modello venne inizialmente prodotto in Belgio e successivamente in Spagna.

La Seconda Generazione (1996-2001): Nel 1996 l'SH viene associato all'Italia, con la produzione localizzata nello stabilimento di Val di Sangro. I modelli da 50cc e 100cc offrono maggiore stabilità e comfort , consolidando la reputazione dello scooter come mezzo ideale per l'uso quotidiano urbano.

L'Evoluzione (2001-2005): Il 2001 segna una svolta con il lancio degli SH125 e SH150 , dotati di tecnologie come il CBS (sistema di frenata combinata) e, successivamente, l'iniezione elettronica. Le prestazioni migliorano ulteriormente e l'efficienza nei consumi diventa un punto di forza del modello.

L'Innovazione (2007-2012): Con l'arrivo dell' SH300 , Honda introduce un nuovo concetto di scooter, più potente e adatto a percorsi più lunghi. Questo modello apre le porte a un utilizzo intercity, con innovazioni nel telaio e nell'equipaggiamento tecnico, mantenendo però il DNA della famiglia SH.

La Rivoluzione (2012-2017): La sesta generazione rappresenta una vera e propria rivoluzione per l'SH. Oltre a un motore completamente nuovo, vengono introdotti il sistema ABS, il start&stop e un vano sottosella più spazioso. L'SH300i del 2015 prosegue su questa strada con ulteriori miglioramenti come le luci a LED e il motore Euro 4.

Oggi: Innovazione Sostenibile Gli SH di oggi sono i primi modelli Honda a soddisfare i requisiti della normativa Euro 5+, obbligatoria dal 2024 per le nuove omologazioni e dal 2025 per le nuove immatricolazioni. Tra le novità, spicca l’SH Vetro, con carene semitrasparenti che, grazie a un processo di verniciatura innovativo, consentono di ridurre le emissioni di CO2. Un progetto che dimostra la continua attenzione di Honda per l’ambiente, frutto della collaborazione tra Honda Motor in Giappone e Honda Italia.

In conclusione, l’Honda SH non è solo uno scooter, ma un simbolo di evoluzione continua, un mezzo che ha saputo adattarsi ai tempi e alle esigenze del mercato. Con i suoi 40 anni di storia, si conferma un leader indiscusso nella mobilità urbana e un riferimento per milioni di persone nel mondo.