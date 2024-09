Husqvarna Mobility lancia la gamma Heritage 2025 in edizione limitata

Husqvarna Mobility è lieta di annunciare il lancio della nuova gamma Heritage 2025, una collezione di motociclette in edizione limitata che celebra l’eredità del marchio e offre performance off-road di altissimo livello. Questa serie speciale è stata sviluppata a partire dalle piattaforme motocross ed enduro già collaudate, arricchendole con una livrea esclusiva e una serie di dettagli unici, che la distinguono da qualsiasi altro modello off-road sul mercato.

La gamma Heritage comprende 10 modelli in totale: quattro dedicati al motocross e sei all’enduro. Ogni moto è equipaggiata con un telaio bianco e convogliatori blu, accompagnati da un rivestimento sella ad alto grip in tinta, una combinazione cromatica che richiama lo stile svedese del marchio. Tuttavia, il vero elemento distintivo di questi modelli è costituito dalle grafiche di grande impatto, progettate appositamente per rendere omaggio alla tradizione Husqvarna.

La collezione Heritage non si limita all’estetica, ma offre anche prestazioni tecniche di alto livello. Grazie all’impiego delle più recenti tecnologie, tutte le moto della gamma, sia a 2 tempi che a 4 tempi, sono dotate di aggiornamenti e componenti premium, capaci di garantire un’esperienza di guida eccezionale su qualsiasi terreno, dal motocross all’enduro.

Nella gamma motocross, Husqvarna ha incluso quattro modelli a 2 tempi: TC 125, TC 150, TC 250 e TC 300. Ognuno di questi modelli è equipaggiato con uno schema cromatico esclusivo e con la tecnologia più avanzata disponibile nel settore. Tra le caratteristiche di spicco troviamo il telaio agile, le sospensioni WP XACT e l’iniezione elettronica di carburante. Un altro vantaggio per i piloti è il selettore mappe, che permette di personalizzare l’erogazione della potenza in base alle preferenze e alle condizioni di guida.

Per gli appassionati di enduro, Husqvarna ha creato una gamma di sei modelli Heritage, offrendo sia motorizzazioni a 2 tempi che a 4 tempi. Le TE 250 e TE 300, a 2 tempi, sono pensate per i piloti di hard enduro, mentre i modelli a 4 tempi – FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501 – completano l’offerta, garantendo prestazioni straordinarie in ogni condizione di guida.

Ogni motocicletta della gamma enduro è estremamente leggera e progettata per affrontare anche i terreni più impegnativi. Grazie a motori al vertice della categoria, un’elettronica avanzata e una ciclistica perfettamente bilanciata, questi modelli offrono una dinamica di guida superiore, permettendo a ogni pilota di godere di prestazioni da enduro pure.

Con il lancio della gamma Heritage 2025, Husqvarna Mobility non solo riafferma la propria tradizione di eccellenza, ma eleva ulteriormente gli standard delle performance off-road, sia per i piloti di motocross che per gli enduristi più esigenti.