Hyundai e Waymo: una partnership strategica per portare la guida autonoma sulle strade

Hyundai e Waymo hanno recentemente siglato un accordo che darà vita a una partnership strategica pluriennale volta a offrire ai clienti un’esperienza di guida autonoma sicura e conveniente. La prima fase di questa collaborazione prevede l’integrazione della tecnologia completamente autonoma di sesta generazione di Waymo, denominata Waymo Driver, sul crossover Hyundai IONIQ 5, veicolo completamente elettrico.

Le IONIQ 5 destinate alla flotta di Waymo verranno prodotte presso il nuovo stabilimento di produzione di veicoli elettrici Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) in Georgia, per poi essere equipaggiate con la tecnologia autonoma di Waymo. Si prevede la produzione di una flotta significativa di IONIQ 5 abilitate da Waymo per supportare la crescita di Waymo One, il servizio di ride-hailing completamente autonomo.

“Siamo entusiasti di collaborare con Hyundai per portare avanti la nostra missione di diventare il conducente più affidabile del mondo”, ha dichiarato Tekedra Mawakana, co-CEO di Waymo. “L’attenzione di Hyundai per la sostenibilità e la solida roadmap di veicoli elettrici ne fanno un partner ideale per portare il nostro servizio completamente autonomo a un maggior numero di utenti in un maggior numero di posti”, ha aggiunto.

José Muñoz, presidente di Hyundai Motor Company, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Hyundai e Waymo condividono la visione di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la praticità con cui le persone si muovono”. Il presidente e Head of Hyundai Motor Group’s Advanced Vehicle Platform (AVP) Division, Chang Song, ha evidenziato la concentrazione di Hyundai nel settore dei veicoli autonomi, affermando che “per il nostro primo accordo in questa iniziativa non c’è partner migliore di Waymo, leader in queste tecnologie”.

Le Hyundai IONIQ 5 destinate a Waymo verranno consegnate con specifiche modifiche per garantire una maggiore autonomia, come hardware ridondante e porte elettriche. Questo pluripremiato veicolo completamente elettrico offre lunghi turni di guida grazie alla sua autonomia, mentre la sua architettura a 800 volt riduce i tempi di inattività grazie a velocità di ricarica tra le più elevate del mercato. Gli interni spaziosi e ben arredati della IONIQ 5 garantiscono un’esperienza di bordo confortevole per gli utenti.

Con questa partnership, Hyundai e Waymo si pongono all’avanguardia nel settore dell’automazione e della mobilità sostenibile, offrendo ai clienti un futuro più sicuro e efficiente sulla strada.