Hyundai presenta INITIUM: rivoluzionario concept FCEV a idrogeno

In occasione dell’evento “Clearly Committed”, tenutosi presso lo Hyundai Motorstudio di Goyang, in Corea del Sud, Hyundai ha presentato INITIUM, un innovativo concept di veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno (FCEV). Il nome INITIUM deriva dal latino e significa “inizio” o “primo”, sottolineando il ruolo pionieristico di Hyundai nel campo dell’energia a idrogeno e il suo impegno verso una società sostenibile basata su questa tecnologia.

Il concept anticipa il primo modello di produzione in serie con powertrain Fuel Cell a idrogeno, che Hyundai prevede di lanciare nella prima metà del prossimo anno. INITIUM incarna i 27 anni di sviluppo della tecnologia dell’idrogeno da parte dell’azienda, proponendo una visione iconica del futuro dei veicoli FCEV.

Dal punto di vista estetico, INITIUM integra il simbolo HTWO, rappresentativo della visione di Hyundai per un futuro guidato dall’idrogeno. La grafica luminosa, ispirata al simbolo ‘+’ del logo della divisione HTWO, si fonde con il paraurti, conferendo al veicolo una firma luminosa unica che esprime solidità ed eleganza. I cerchi da 21 pollici e un robusto portapacchi sul tetto completano il design di questo SUV, perfetto per la vita di tutti i giorni e ideale per gli appassionati dell’outdoor.

Hyundai ha concentrato lo sviluppo di INITIUM su tre aspetti fondamentali: autonomia di guida e prestazioni, spazio interno e comfort, e sicurezza avanzata. Grazie ai serbatoi di grandi dimensioni e agli pneumatici a bassa resistenza, INITIUM punta a un’autonomia di oltre 650 km, rendendo l’idrogeno una soluzione ideale per chi cerca flessibilità e sostenibilità.

La potenza del motore elettrico, incrementata fino a 150 kW, consente eccellenti capacità di accelerazione e performance in autostrada, garantendo una guida fluida in ambiente urbano e stabilità a velocità elevate.

Come SUV familiare, INITIUM offre un ampio abitacolo, con spazio sufficiente per i passeggeri della seconda fila e sedili comodi, pensati per il massimo comfort grazie a schienali reclinabili e a un design che facilita l’ingresso e l’uscita dal veicolo.

Inoltre, il veicolo dispone di un pianificatore di percorsi specifico per FCEV: questa funzionalità permette di trovare rapidamente le stazioni di ricarica lungo il tragitto, rispondendo a una delle maggiori sfide dell’idrogeno, ovvero l’infrastruttura di ricarica.

La tecnologia FCEV di INITIUM consente al veicolo di generare elettricità senza emissioni inquinanti, rendendo l’auto una risorsa di energia pulita anche per alimentare elettrodomestici e dispositivi personali grazie alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L). La presa esterna da 220V è pensata per offrire un supporto energetico immediato anche all’aperto, trasformando il veicolo in una centrale elettrica mobile.

Hyundai ha sviluppato INITIUM con una struttura multi-scheletro nella parte anteriore e una carrozzeria rinforzata, integrando nove airbag per garantire la massima protezione dei passeggeri. Questi accorgimenti assicurano a INITIUM una posizione di rilievo nelle prestazioni di sicurezza, allineata agli standard internazionali più elevati.