Hyundai: raggiunto il traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti

Hyundai ha recentemente festeggiato un traguardo epocale: la produzione globale di 100 milioni di veicoli, un risultato ottenuto in soli 57 anni dalla fondazione dell’azienda. Questo posiziona Hyundai tra i produttori di automobili con la crescita più rapida nell’intera industria automobilistica mondiale. Per celebrare questo importante risultato, si è tenuta una cerimonia nello stabilimento di Ulsan, in Corea, uno dei centri produttivi più iconici della casa automobilistica.

Durante la cerimonia, Hyundai ha voluto onorare simbolicamente il momento consegnando il suo veicolo numero “un milione e uno”, una IONIQ 5, a una cliente appena dopo che l’auto è stata sottoposta all’ispezione finale. L’evento ha incluso anche una mostra speciale intitolata “100 million and 1”, ideata per mettere in risalto l’impegno incessante dell’azienda nel superare continuamente i propri limiti e innovare.

Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha sottolineato come questo traguardo sia stato possibile grazie alla fedeltà e al supporto dei clienti in tutto il mondo, dichiarando: “Raggiungere la produzione globale cumulativa di 100 milioni di veicoli è un traguardo significativo ed è stato possibile grazie ai nostri clienti in tutto il mondo che hanno scelto e sostenuto Hyundai fin dall’inizio”. Ha inoltre aggiunto che affrontare sfide audaci e perseguire costantemente l’innovazione ha permesso a Hyundai di crescere rapidamente, aprendo la strada verso un futuro di ulteriore espansione.

Lo stabilimento di Ulsan, entrato in funzione nel 1968, rappresenta un luogo storico per Hyundai e per l’industria automobilistica coreana. Qui, nel 1975, è stata prodotta la Pony, il primo modello indipendente di serie della Corea del Sud, disegnato da Giorgetto Giugiaro. Oggi, lo stabilimento è il fulcro della strategia di elettrificazione di Hyundai, con un impianto dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici.

Dong Seock Lee, Presidente e Chief Safety Officer di Hyundai, ha evidenziato l’importanza dei dipendenti nel raggiungimento di questo traguardo, affermando: “Ogni singolo dipendente di Hyundai ha contribuito al raggiungimento dei 100 milioni di unità con il suo lavoro e la sua dedizione”. Lee ha poi aggiunto che questo è solo il primo passo verso l’era dell’elettrificazione, un’area in cui Hyundai mira a diventare un leader globale.

L’eccezionale crescita di Hyundai è stata supportata dal lancio di marchi di alto profilo come Genesis e N, nonché dall’introduzione della IONIQ 5, un’auto elettrica basata sulla piattaforma E-GMP. Con impianti di produzione che si estendono in Paesi come Turchia, India, Stati Uniti e Repubblica Ceca, l’azienda ha superato i 50 milioni di veicoli prodotti nel 2013, un altro record straordinario nella sua storia.

Nel 2023, Hyundai ha ulteriormente rafforzato la sua capacità produttiva inaugurando lo Hyundai Motor Group Global Innovation Center Singapore (HMGICS), un polo innovativo dedicato alla mobilità urbana intelligente. Questo hub rappresenta un nuovo concetto di produzione, grazie all’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI), la robotica e le smart factory, che saranno integrate nei futuri stabilimenti, inclusa la Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), per ottimizzare ulteriormente l’efficienza produttiva.

L’impegno di Hyundai verso l’innovazione e l’espansione è incrollabile, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alla ricerca dell’eccellenza. Il traguardo dei 100 milioni di veicoli è solo l’inizio di un nuovo capitolo per Hyundai, che continuerà a trasformare l’industria automobilistica globale con soluzioni di mobilità all’avanguardia.