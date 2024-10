Hyundai svela RN24: il “Rolling Lab” del futuro per veicoli elettrici ad alte prestazioni

In occasione dell’N Day 2024, l’appuntamento annuale dedicato alla divisione ad alte prestazioni di Hyundai, il marchio ha presentato il nuovo RN24, un “Rolling Lab” di ultima generazione che offre uno sguardo sulle potenzialità dei veicoli elettrici ad alte prestazioni del futuro.

L’N Day è un momento chiave per Hyundai, in cui si celebra l’innovazione continua del brand e il suo impegno nello sviluppo di tecnologie ad elevate performance, forte dell’esperienza acquisita nel motorsport. L’evento ruota attorno ai tre pilastri fondamentali delle alte prestazioni firmate Hyundai N: Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sportscar. Questi principi riflettono l’obiettivo del brand: creare esperienze di guida stimolanti e coinvolgenti, rese possibili solo dalla tecnologia elettrica.

Il RN24 rappresenta l’evoluzione più recente di una serie di veicoli sperimentali chiamati “Rolling Lab”, che fungono da piattaforme di test per le tecnologie del futuro. Proseguendo la tradizione della serie RM (Racing Midship), questi veicoli, tra cui i precedenti RN22e e N Vision 74, colmano il divario tra le innovazioni del motorsport e i modelli N di produzione.

RN24 incarna la visione di Hyundai per il futuro dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. Il suo design è ispirato dall’obiettivo di integrare il powertrain EV più potente all’interno del pacchetto più compatto possibile. Utilizzando il sistema di potenza da 650 CV della IONIQ 5 N, RN24 è una vettura elettrica leggera e agile, pensata per gli appassionati di auto sportive, grazie anche a un telaio ispirato al WRC (World Rally Championship).

Non solo una piattaforma sperimentale, RN24 si pone come veicolo di discussione per il futuro delle performance elettriche. Basato sulla IONIQ 5 N, RN24 adotta un pacco batteria da 84 kWh, ma con un passo accorciato di 340 mm, il che lo rende un’auto compatta dalle dimensioni paragonabili alla Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, attualmente leader nel campionato WRC 2024.

Il telaio è stato completamente riprogettato, includendo sospensioni derivate dal WRC con ammortizzatori da rally e sottotelai ad alta rigidità. Un altro punto di forza è il sofisticato WRC Powertrain Drive Control Logic, che consente di regolare l’output di potenza, la sensibilità dell’acceleratore e la frenata rigenerativa, offrendo ai conducenti un controllo completo delle prestazioni, in modo simile alle auto da corsa Hyundai impegnate nel WRC.

Tra le tecnologie avanzate integrate nel RN24, spicca il controllo della coppia in Rally Mode, un sistema ispirato alla trazione integrale della i20 N Rally1. Questo sistema ottimizza la distribuzione della coppia su tutte e quattro le ruote, garantendo prestazioni di alto livello anche su terreni impegnativi. Rally Mode permette inoltre di simulare le prestazioni della meccanica della i20 N Rally1, con l’obiettivo di rendere tali innovazioni applicabili anche ai futuri modelli di serie, riducendo complessità e costi.

RN24 rappresenta, dunque, un passo significativo per Hyundai N verso un futuro in cui le alte prestazioni e l’elettrificazione si incontrano, promettendo di rivoluzionare il mondo delle auto sportive elettriche.